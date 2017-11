Garra de León

:Y nuevamente se registró una clara diferencia entre Carlos Medina y la administración del alcalde Héctor López Santillana y es que todo empezó cuando el síndico dijo que no acataba instrucciones por parte del Alcalde, refiriendo a que sus compañeros del blanquiazul del cabildo sí lo hacen.

:Y es que previo a ello el regidor Salvador Ramírez Argote dijo que los panistas del cabildo acataban el votar a favor lo que el alcalde les instruía, a lo que el síndico panista respondió que él no lo hacía, lo cual no fue del agrado del Alcalde pues su semblante era más que evidente que era de enojo e incluso el de otros miembros del Ayuntamiento.

:La situación no paró ahí y es que más tarde en el apartado de asuntos generales, el Síndico ¿qué cree?, arremetió nuevamente contra el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, al decirle que él y toda su gente que había traído de Irapuato eran incompetentes para dirigir su dependencia.

:E incluso aseguró que la adquisición de chalecos el año pasado estuvo intencionalmente dirigida a la empresa Giramsa, pues dijo se dieron cuenta de que costaron un millón 200 mil más de lo que se debió de haber pagado. Esto luego de que a inicios de semana Luis Enrique Ramírez Saldaña solicitó a la Comisión de Seguridad y Gobierno que se acelerara la compra de los 250 chalecos balísticos para policías, pues ya estaban por caducar una cantidad similar y desde mayo en el Comité de Adquisiciones nomás no resolvían nada.

:Pero ese no fue el único caso resulta que Carlos Medina además ventiló que otro ejemplo fue la compra para las camionetas a la Dirección de Tránsito Municipal, en la cual el área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública solicitó que tuvieran dirección asistida y no hidráulica, lo cual ya no fue del agrado de sus compañeros de Ayuntamiento.

:Y otra más dijo que en una adquisición de uniformes para policías, la dependencia de seguridad solicitó que se compraran con “tela anticloro”, del cual sólo existe un proveedor a nivel nacional, la estocada final fue cuando textualmente dijo: “con Luis Enrique al frente de la Secretaría de Seguridad no les auguro buenos resultados”.

:Esta diferencia con Luis Enrique Ramírez no es nada nueva, inició en los primeros meses de la administración, en radio pasillo dicen que por las presiones del Síndico por el famoso proyecto de Portos y la gente cercana al ex Alcalde aseguran que no es cierto sino más bien fue por acuerdos que nunca cumplieron, ¿usted a quien le cree?

:Ayer que se sometió a pleno la petición de que la Auditoría Integral que se practicó a la administración de la ex alcaldesa priista de León, Bárbara Botello Santibáñez, para que sea enviada a través de la Auditoría Superior del estado de Guanajuato (ASEG) a la Auditoría Superior de la Federación y que ésta a su vez le de vista a la PGR, para que finque responsabilidades, se ausentaron la mitad de los diputados priistas.

:Arcelia González y Guadalupe Velázquez andaban en el Senado de la República en una actividad convocada para mujeres legisladoras; Luz Elena Govea López, quien recientemente se operó de los tobillos, no asistió porque no contaba con chofer y el líder priista Santiago García López, nomás no llegó a la sesión, aunque aseguran ya andaba acá en el terruño, luego de que anduvo en el Comité Ejecutivo Nacional. Y el Coordinador Rigoberto Paredes en congruencia de que han estado pidiendo transparencia, lo votó a favor.

:La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, además de iniciativas también arrastra el lápiz para hacer literatura y hoy presenta su libro “Inevitable” en la biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno ubicada en León a las 17:30, en el salón Vasconcelos.

:El libro es una parte de añoranza, dice la diputada, porque comenzó a escribir a la muerte de su abuelo Adolfo Muñoz Ledo, migrante, trabajador de la empresa ferroviaria Western Pacific, cuando ella tenía 12 años y lo que la motivó a aficionarse a la escritura.