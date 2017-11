Garra de León

:Quien se convirtió en un verdadero dolor de cabeza no solo para Héctor López Santillana sino para toda la administración fue Daniel Campos Lango quien deja hoy la Dirección de Desarrollo Social y Humano, la salida digna que buscó fue decir que se va por su planes para el 2018 ya que volverá a buscar la diputación local, tal y como lo hiciera en el 2012.

:La relación, aseguran, ya era insostenible no solamente con el Alcalde sino con otros miembros del gabinete a tal grado que pese a ser citado para hablar con Héctor López se daba el lujo de no asistir, eso dicen fue la gota que derramó el vaso de agua y el as bajo la manga para que el Alcalde no se dejara presionar con alguna imposición en el cargo.

:Y sin dejar que pase tiempo, hoy mismo Héctor López Santillana presentará en el pleno del Ayuntamiento su propuesta del sucesor de Daniel Campos, y como ya se había adelantado se trata de Martha Verónica Velázquez Castro quien ya había trabajado con el Alcalde y se convirtió en una gente de toda su confianza y por cierto ya tiene el visto bueno de la mayoría de los regidores panistas o al menos así se lo hicieron saber en una encerrona que sostuvieron ayer.

:En su currículum destaca que es licenciada en Psicología por la Universidad Latinoamericana de León y cuenta con estudios de Trabajo Social por el Instituto Tepeyac y la Universidad Iberoamericana de León, su último cargo fue como directora Regional de Empleo en León de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable el cual ocupó durante 8 años.

:Una vez que salga este nombramiento no cabe duda que en la administración de Héctor López podrán tomar un respiro, por lo pronto podrá meter orden en un área donde de plano traían otra línea directa y no precisamente era la de fortalecer el trabajo municipal pero sí fortalecer la imagen de otros liderazgos.

:Por cierto otros que podrán tomar un respiro son los casi 18 ex funcionarios, funcionarios y ciudadanos que aprobaron el contrato de recolección de basura en la administración barbarista, el tema no será tocado mañana, pero ya es casi un hecho que el próximo lunes se analiza el tema y el 23 de noviembre se sube al pleno del ayuntamiento para votar las sanciones con nombre y apellido.

:Los que el próximo lunes estarán encabezando un encuentro en el que se esperan más de 200 personas son el diputado federal Ricardo Sheffield Padilla y el senador Fernando Torres Graciano, ¡pero no será su destape!, ¿o sí?, el caso es que están convocando a una sesión de conferencias tituladas Reflexiones para la Seguridad Pública el cuál arrancará a las 5 de la tarde.

:Entre los temas que van a discutir están la Reforma de la Justicia Penal en América Latina y la Prevención del delito, que impartirá el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, otra será Tijuana, la experiencia municipal en Seguridad que impartirá Rubén Alfonso Fernández Aceves que se ha desempeñado en varios cargos, diputado, titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros.

:“Porque pensamos en tu seguridad, te invitamos al foro “Reflexiones para la seguridad pública”, la cita será este 13 de noviembre a las 17 horas. ¡Te esperamos! #Guanajuato”, es la invitación que el Senador y aspirante a la candidatura a la gubernatura realiza en sus redes sociales al igual que el Diputado y aspirante a la candidatura a la alcaldía de León.

:Por cierto, el que no le pensó dos veces en su primera declaración que hizo a Telediario fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, al dejar bien claro que todo aquel que busque algo para el 2018 y ocupe algún cargo público o de elección popular con lo cual están descuidando su chamba mejor renuncien.

:“Yo diría que están trabajando en su proyecto y descuidando la chamba que les estamos pagando, por eso decía yo, que dejen de aprovechar el cargo y renuncien y mejor les asignen a otra persona el cargo en este caso a su suplente”, comentó luego de preguntarle sobre el tiempo electoral que ya se lleva.

:Y si algo han demostrado los militantes del Partido de la Revolución Democrática, es que nadie les gana en la intensidad… y en la división. Y es que en lugar de liderazgos de grupos políticos, son verdaderas tribus y organizaciones que integran en sí mismos varios liderazgos o cacicazgos, que aunque no es lo mismo, es igual.

:En Guanajuato, a pesar de la descomposición y radicalismos que luego les ataca, en las últimas semanas sumaron al diputado Alejandro Landeros Torres, y al menos a tres regidores, que traían la camiseta de Morena. Ahora ante la posibilidad de quedar en las listas ya no digamos a gobernador, sino a diputados locales y ayuntamientos, es decir, alcaldes, síndicos y regidores, las huestes de uno y otro grupo van a querer imponer seguidores.

:La pregunta es si el presidente del partido del Sol Azteca, Baltasar Zamudio Cortés, está con el suficiente respaldo, como para contener las embestidas del ex líder y actual alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy y mantener el control.