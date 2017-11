Garra de León

:Quien regresa al escenario público es el empresario José Arturo Sánchez Castellanos y no entra por cualquier puerta, regresa por la grande y arropado por los empresarios leoneses desde de ayer es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León y sin duda dará mucho de qué hablar.

:El año pasado renunció al PRI luego de 25 años de militancia. Entre los políticos es respetado y entre los empresarios mucho más. Sin duda, llegar como relevo de Gustavo Guraieb es garantía del trabajo que hará y que sobre todo dará continuidad a los pendientes que haya dejado.

:José Arturo Sánchez Castellanos es un empresario y profesionista crítico, preparado y que no se anda con medias tintas. La experiencia en el cargo que asume no es nueva, ya fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y también ocupó la presidencia de Coparmex, su experiencia e intachable carrera lo ha llevado a ser invitado a formar parte de varios consejos ciudadanos.

:En septiembre del 2016 cuando confirmó su salida del tricolor dejó claro que se iba por la “decepción del trabajo de algunos gobernantes emanados del PRI”, pero también enfatizó que su participación como ciudadano no la dejaría a un lado, hoy regresa y acapara reflectores por el personaje que representa y porque sin duda será un crítico del trabajo de gobierno lo cual no dude va a incomodar a muchos y más hoy que no tiene compromiso con alguno.

:Muchos priistas llegaron a pensar en él como un candidato nato que sin duda podía ganar la Alcaldía de León, incluso al día de hoy que ningún priista suena fuerte, el nombre de José Arturo Sánchez Castellanos se ha mencionado en un par de reuniones. Será una dupla interesante la que forme con Jorge Ramírez, presidente de Coparmex, ya que además de sus compromisos empresariales los une una fuerte amistad.

:Por cierto, luego de que el PRI aprobó y ratificó en su Consejo Político Estatal lo ya marcado por el Consejo Político Nacional (CEN), como método de elección de candidato a Gobernador la convención de delegados y el resto de los cargos de elección popular por comisión para la postulación de candidaturas queda claro hacia donde se marca un camino claro.

:Y es que esto es un claro indicador que el candidato a la Presidencia de la República será quien marque la pauta en el resto de los estados y es que curiosamente Guanajuato era el único estado que faltaba ratificar lo ya aprobado por el CEN, y es que los delegados no se irán por la libre y tendrán en su momento una clara línea de a dónde tendrán que hacerse. Si bien hasta hoy no hay nada para nadie, un par ya comenzarán a preocuparse porque esto ya marca un rumbo.

:Los priistas todavía tienen fe, en que el Comité Nacional corrija algunos de los excesos con los que instalaron las comisiones principalmente de Elección de Candidatos y de Justicia Partidaria, porque son los que pondrán y dispondrán de las posiciones que se jugarán en julio del 2018.

:En cuanto al método de elección de candidato a Gobernador y la convención de delegados, nadie sabe bien a bien, por cuántos delegados se integrará “Esa Convención de Delegados podrá ser tan cortita como quiera el CEN, o tan amplia como la quiere Gerardo”, dicen los priistas que no son gerardistas.

:Quien aprovechó ayer la presencia de algunos directores del área de seguridad en la Comisión de Seguridad y Gobierno fue el regidor Sergio Contreras, quien exhibió ante todos la falta de compromiso de algunas dependencias involucradas en la mesas de trabajo que se han realizado con respecto a la mesa de red de hidrantes de la ciudad al no entregar aún el dictamen que se dijo estaría para principios del mes de septiembre.

:Sin embargo, el primero en salir a defenderse por su falta de compromiso, fue el director de Protección Civil, Salomón Ocampo, quien se comprometió a entregarlo “el próximo viernes”.