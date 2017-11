Garra de León

:Los integrantes de la comisión de Gobierno tienen una semana para revisar los expedientes que la Contraloría les entregó para iniciar o no la posible sanción a ex funcionarios y hasta consejeros ciudadanos que votaron a favor el famoso contrato de asignación de basura en la administración barbarista.

:Pero todo indica que el jaloneo será en privado, por lo pronto la mesa de trabajo de ayer así lo fue ahí estuvieron Luis Ernesto Ayala Torres quien preside la comisión, Salvador Sánchez Romero, Alejandro Alaniz Rosales, José Luis Manrique Hernández, Salvador Ramírez Argote, Jorge Arturo Cabrera González y Sergio Contreras Guerrero y es que entre los posibles sancionados hay de tutti frutti azules, rojos, verdes y ciudadanos que fungieron como consejeros.

:Será el próximo lunes que se dé el verdadero jaloneo cuando se dé nombre y apellido y la posible sanción que puede ir desde una amonestación, una sanción económica hasta la inhabilitación en cargos públicos y es que a más tardar en la sesión de Ayuntamiento del próximo 23 de noviembre se estaría presentando en el pleno para su votación.

:Están en la mira quienes fueron los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable, así como quienes formaron la Comisión Técnica Especializada, el entonces director general de Gestión Ambiental, el titular del Sistema Integral de Aseo Público y también los integrantes del Consejo del SIAP muchos de ellos empresarios que fueron invitados a participar de manera voluntaria y que ahora están arrepentidos de haber participado.

:Y no es nada difícil adivinar hacia donde se hará la balanza, al ser el PAN mayoría es un hecho que marcará la pauta y la línea a seguir en el tema de las sanciones así es que todavía tienen una semana los actores interesados en hacer sus y negociaciones por debajo del agua para no salir tan raspados, total favor con favor se paga.

:Por cierto el que también anda echado pa’ delante es el ex diputado y ex senador Luis Alberto Villarreal y no quitará el dedo del renglón por lo que buscará participar en el proceso de su partido para ir por la candidatura a la gubernatura y es que asegura que hoy las encuestadoras serias lo ponen por encima de sus dos compañeros de partidos que suenan fuerte Diego Sinhue Rodríguez y Fernando Torres.

:Y al igual que sus dos compañeros de partido, Luis Alberto Villarreal enciende sus veladoras tanto en el Comité Ejecutivo Nacional, como en el Comité Directivo Estatal los cuales ha visitado para manifestar su intención de ir por la gubernatura. Sin rodeos, en entrevista con Telediario, dejó bien claro que es un hombre de acuerdos pero en este momento no tiene ninguno con el gobernador Miguel Márquez Márquez por si alguien pensaba lo contrario.

:El sanmiguelense solo está a la espera de que su partido fije las reglas para participar y de algo está convencido que tiene la experiencia y una trayectoria que lo pone a la punta sobre los otros aspirantes a sus 42 años ya fue alcalde, diputado, senador y está al frente de un grupo al interior del PAN que se ha visto beneficiado en los últimos procesos internos.

:La sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, siguió el trámite para que la auditoría Integral que le hicieron a la administración de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, fuera dictaminada y enviada a pleno el próximo jueves.

:La ruta que seguirá la mencionada revisión integral que realizó la Auditoría Superior del estado es la Auditoría Superior de la Federación y de ahí se espera su pase a la Procuraduría General de la República (PGR) para que fije sanciones por las irregularidades detectadas.

:La Comisión que encabeza la panista Elvira Paniagua Rodríguez, cumplió con la encomienda de darle prisa al asunto y con tres votos a favor, uno en contra de Alejandra Torres Novoa del PRD, (la priista Guanajuatense Guadalupe Velázquez, llegó tarde) el dictamen se realizó sin problema.