Garra de León

:Mañana vence el plazo para que los partidos políticos que participan en el actual proceso, entreguen metodologías y listas de distritos y ayuntamientos, donde irán a la conquista del voto, mujeres y hombres, fifty-fifty, y donde habrá reelección, o elección consecutiva como elegantemente le llaman ahora. El tiempo ya está contra reloj.

:Lo cierto es que más de un partido se topará con sus propias limitaciones de infraestructura partidaria y de simpatizantes, ya que solo se han avocado a tener presencia en los municipios con mayor población, léase el corredor industrial, que es donde se encuentra el grueso de la población votante que es la que da y quita triunfos electorales.

:Hoy por fin sesionará el Consejo Político Estatal del PRI y tendrán que decidir los métodos para la elección de candidatos, se espera que a más tardar a las 5:30 de la tarde se puede declarar quórum, con la participación de al menos 317 de los 634 de los Consejeros Políticos que suman en total.

:Presidirá los trabajos Santiago García López, así como el secretario técnico, Gabino Carbajo Zúñiga y también dicen que estará presente la delegada del Comité Nacional, la senadora Graciela Ortiz González, vamos a ver de qué color se ponen las cosas, si de plano se ponen de acuerdo o los jaloneos los pondrán en apuros ya que más del 50 por ciento de los actuales consejeros están identificados con el senador Gerardo Sánchez quien nomás no quita el dedo del renglón para que el proceso sea por contienda abierta.

:Por ejemplo, en el Partido Verde Ecologista de México, su reciente presidente Sergio Contreras adelantó que mañana sólo entregarán las listas de paridad de género y lo relativo a la reelección para el proceso electoral 2018, ya que no están aún en condiciones de entregar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) el método de elección de candidatos y están a la espera que les dicten a nivel nacional, pero no son los mismos ya que otros partidos están en las mismas condiciones.

:En la comparecencia del secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, en el Congreso, luego de más de 5 horas de explicaciones reiteradas, parece que todo mundo está consciente de la gravedad del tema de salud pública, que representa el dengue en Guanajuato. Parece que todo quedó aclarado o al menos de que continúen las dudas y en los próximos días las externen algunos actores políticos.

:Una crítica que fue contundente a la Secretaría de Salud es que más allá de los operativos no pudo o no quiso comunicar la gravedad del problema a través de sus vías institucionales hasta que el problema se dio a conocer en los medios, hasta después se actuó.

:A pesar de que la pelea para ocupar la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México continúa, para la lideresa moral y coordinadora de los diputados en el Congreso del estado, Beatriz Manrique Guevara, está cuesta arriba, porque compite contra el senador Carlos Puente, ex secretario de Turismo de Zacatecas y actual dirigente nacional, la leonesa ve posibilidades de que puedan alinearse los astros y dar el campanazo.

:Hasta ahora Manrique Guevara sostiene un gran activismo al interior del partido y ya ha visitado varias entidades como Jalisco, Hidalgo, Quintana Roo, el Estado de México y tiene equipos trabajando prácticamente en todas las entidades del país, para promover su propuesta.

:Ha logrado establecer compromisos con diversos actores, como con el liderazgo en la Ciudad de México, que le ha manifestado su apoyo para que Manrique llegue a la vocería del Verde.

:Junto con Arturo Álvarez Angli, diputado federal de Guerrero, son los tres que están en la lucha por ganar la dirigencia nacional, para decidir los destinos del partido por los próximos seis años, luego de una intensa campaña de 42 días, que concluyen el próximo 30 de este mes, del 1 al 5 de diciembre, el PVEM hará una encuesta digital en la que podrán participar tanto militantes, simpatizantes y ciudadanos en general que según dicen, se podrá ver minuto a minuto en internet.

:El Partido Verde en Guanajuato, ha ido como en el país, de aliado con el PRI a las elecciones y no se descarta que en este proceso vayan juntos también, a pesar de que dicen que ya no está verde, sino maduro, para ir a la contienda solo. Lo cierto es que no se trata de madurez sino de compromisos políticos.