Garra de León

:En el comité estatal priista siguen sin ponerse de acuerdo del todo sobre el método para la elección de gobernador, entre convención de delegados y las dos vertientes que tiene la consulta a la militancia una cerrada y una abierta a los simpatizantes.

:De aquella propuesta que hizo el líder nacional, de la designación de candidatos, (a través de una Comisión de Postulación) Santiago García asegura que solo se trató de una recomendación para algunos estados donde habrá elecciones de gobernador y citó los casos en donde fue exitoso el método como el Estado de México.

:En el caso de los distritos y municipios, la metodología dependería del caso, es decir irá combinada, pero se entiende que buscarán llevar mano en cada una de las decisiones.

:Para estos fines se han estado desarrollando entrevistas con cada uno de los liderazgos, midiendo posibilidades y riesgos de ir con tal o cual aspirante, por lo que se han pasado de reunión en reunión.

:La realidad es que hoy tienen el tiempo encima y siguen sin ponerse de acuerdo, ya aplazaron una semana la sesión del Consejo Político Estatal pese a que se había dado como fecha previa, ahora dicen que de este fin no pasa, pero sin haber la certeza del día, por lo pronto no han girado invitación a los consejeros y todos siguen en la expectativa.

:Por cierto, los panistas evitaron riesgos para votar en el pleno la remisión de la Auditoria Integral realizada a la administración de la diputada Bárbara Botello, a la Auditoría Superior de la Federación, para que a su vez la haga llegar al Ministerio Público Federal y se turne a la Procuraduría General de la República (PGR) porque faltaron los diputados Juan Carlos Muñoz y Alejandro Navarro.

:Y para que mejor todo quede bien amarrado y seguro, el tema se regresó a comisiones para que se dictamine y vuelva a subirse en la próxima sesión donde solo necesitarán los votos de la mitad más uno para que se envíe el documento, claro que no dejarán pasar la oportunidad de seguir haciendo ruido, el panismo en general sabe que ganan más sumándole negativos a la ex Alcaldesa quien aspira a la candidatura a la gubernatura por su partido.

:Los que siguen sin ponerse de acuerdo son los empresarios que integran el Consejo Coordinador Empresarial del León, en quién será el sucesor de Gustavo Guraieb Ranth, quien por cierto no la tendrá nada fácil; Gustavo en las diferentes trincheras que ha representado se ha distinguido por ser crítico y no andar a media tinta, le ha sido muy pero muy incómodo a los jerarcas del gobierno sin importar el nivel.

:El lunes sesionaron sin llegar a un acuerdo en ese momento había dos nombres sobre el tintero y hoy aseguran que la lista ya creció, el objetivo principal es buscar el mejor perfil que realmente represente al sector, sin caer en una fractura con el gobierno quienes luego tienen la piel muy delgada al no aceptar las críticas o señalamientos.

:O de plano terminan amarrando con la oferta de un cargo político o chamba en gobierno y para no herir susceptibilidades no mencionamos nombres pero solo es cuestión de voltear a los pueblos del Rincón que es un claro ejemplo. Por ello es que los empresarios están revisando con pinzas el tema y hasta hoy por cierto no han hecho público ningún nombre de los candidatos para evitar confrontaciones.

:Por lo pronto hoy muy temprano están convocando nuevamente a una encerrona para continuar en el análisis y en la discusión del tema, quizá puede que ya haya un perfil que les atraiga de ser así hay una posibilidad de que haya nuevo presidente de los empresarios de León o de plano el proceso nuevamente se aplace. La reunión estaba confirmada hasta ayer por la noche pero quizá al ser día inhábil puede pasar de todo.

:Y quien no quita el dedo del renglón es Beatriz Manrique quien busca ser la líder nacional de su partido, el PVEM, ayer participó en el segundo debate en el que participan el senador de Zacatecas, Carlos Puente Salas y el Diputado Federal por Guerrero Arturo Álvarez Angli, el cual se realizó en la perla tapatía.

:A Bety no la detiene la grilla en Guanajuato, ni los temas en los que se le pueda involucrar como el caso de las sanciones que se analizan para ex funcionarios y funcionarios activos de la pasada administración municipal por el tema de la asignación de contratos de basura. No ha hecho ninguna declaración del tema solo esperará los tiempos y lo que se defina.