Garra de León

:Resulta que el 7 de noviembre del año pasado, el gobernador Miguel Márquez presentó lo que sería un proyecto emblema de su administración el famoso Sistema Interurbano de Movilidad “Unebús”, luego de que el Gobierno Federal dio carpetazo al tema del soñado y anhelado tren interurbano para Guanajuato que se ha buscado por varias administraciones estatales.

:Ese día, con bombo y platillo se hizo el anuncio además de informarse que en la primera etapa se aplicarían 285 millones de pesos y Flecha Amarilla, quien operará el sistema, 600 millones de pesos, el objetivo es claro, ayudar en la movilidad del corredor industrial, ese día se informó que esta estaría operando a mediados del 2017, luego se pasó la fecha para octubre y ahora resulta que la fecha será hasta finales de año, así como van lo más seguro es que se pase hasta el 2018.

:La urgencia de que opere este servicio radica que hoy tienen registrado en el estado una demanda de 10 mil 651 servicios por día; por lo que pretenden realizar 570 servicios diarios en 22 autobuses como ruta exprés y 36 como rutas ordinarias, pero así como avanza el proyecto no dude que estos números que la misma autoridad dio estén muy, pero muy lejos de la realidad.

:Hasta hoy nadie había dicho nada y todos estaban muy calladitos, sin embargo ayer en MILENIO le dimos a conocer que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2040 que realizó el IPLANEG una de las principales demandas de la población es la movilidad y resulta que este proyecto se anunció que agilizaría los viajes desde los pueblos del Rincón hasta Celaya e incluso unir con el estado de Querétaro.

:Si las cosas llevan este ritmo de ejecución de obra y de avance en el proyecto, seguramente a Miguel Márquez no le tocará verlo concluido antes de que concluya su gestión porque muchos problemas y quejas envuelven este proyecto donde los transportistas de León fueron los primeros en quejarse y oponerse.

:Aún no hay una fecha clara para la sesión del Consejo Político Estatal del PRI en donde se definirán los métodos de elección de candidato a Gobernador, alcaldes y diputados locales, hay quienes se atreven a asegurar que el miércoles se hará pública y otros que del viernes no pasa, lo único cierto es que a más tardar el 7 de noviembre tendrán que notificar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) sus métodos de elección.

:No hay que olvidar que el pasado 20 de octubre en la sesión del Consejo Político Nacional del PRI se autorizó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) emitir la convocatoria para gobernador en ocho estados incluyendo Guanajuato y para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; y se les instruyó aprobar el método de convención de delegados para la elección de Alcaldes y Diputados locales.

:Hoy el meollo del asunto es que el CEN no dará vuelta y buscará elegir a sus candidatos a través de la convención de Delegados, pero los gerardistas no quitan el dedo del renglón de ir por una consulta abierta esto es lo que estaría retrasando el que hoy no sesione el consejo y lleguen sin un acuerdo una vez más a un proceso. Aunque finalmente a nivel nacional se dirá la última palabra.

:Hasta este momento no hay nada para nadie y todos los que aspiran tienen la misma posibilidad de llegar. Nadie puede echar las campanas al vuelo. Aunque algunos presuman en sus redes la cercanía con los líderes nacionales del partido no hay nada, ningún nombre se ha puesto sobre la mesa para ser el ungido del priismo para la candidatura.

:Algo tienen claro los liderazgos priistas, que el candidato que abandere la gubernatura tiene que ser el más rentable, bueno aunque esto no es exclusivo de un partido.