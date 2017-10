Garra de León

:Vaya confesiones del dirigente de los transportistas en León, Daniel Villaseñor Moreno, quien reconoció que hace como año y medio los delincuentes les hablaron a sus agremiados directo al celular para ofrecerles combustible robado, vulgo huachicol, lo que habla del descaro con el que se mueven quienes se dedican a esta actividad ilícita.

:Sería interesante saber si Villaseñor Moreno hizo de conocimiento a la autoridad este hecho, pues de no ser así de nada sirve que hoy día diga que hasta un pacto firmaron los transportistas para evitar la adquisición de diesel a bajo precio producto del robo de hidrocarburo.

:De todos modos el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, ya fue claro en el sentido en el que estarán trabajando las autoridades y en este caso, ni los transportistas se salvarán de ser indagados pues mientras son peras o manzanas la idea del Ejecutivo es acabar con la red dedicada al comercio de combustible ideal, pues no hay mejor manera de acabar con la actividad que pegándole al negocio, así que si ven las barbas de su vecino cortar, deberán de poner las suyas a remojar.

:Vaya que en este duelo de fuerzas entre el Ejecutivo del Estado y la diputada federal, Bárbara Botello, todavía hay muchos trapitos que sacar al sol. Resulta que en el último capítulo la ex alcaldesa denunció que Martín Tomás Hernández Gaytán, auditor de Cuenta Pública en la ASEG, si se encontraba en medio de un proceso administrativo, que lo inhabilitaba para ostentar cargos públicos durante 5 años.

:Resulta que según Javier Pérez Salazar, auditor superior del estado su compañero fue sancionado sólo ¡por no entregar un cartoncillo de estacionamiento cuando laboró en el Instituto Nacional Electoral! Lo cual para el titular de la ASEG le pareció un exceso, y asegura que Hernández Gaytán ya ha obtenido resoluciones a su favor y solo falta resolver un recurso de revisión.

:El tema no es menor, y menos tratándose de la Auditoría Superior del Estado, para qué meterla en un brete, pudiendo contratar a alguien más. Por cierto, el auditor aseguró que todavía no recibe el reclamo formal por parte de la diputada federal, ya que solo le adelantó que le presentaría el documento para pedir su destitución, lo que solo ha quedado en la amenaza.

:Por lo pronto están en el horno, la solicitud de destitución del funcionario en cuestión, la denuncia por presunto desvío de recursos por el caso de Metrofinanciera, el proceso de desafuero de la ex alcaldesa hoy diputada federal, y no descarte usted alguna otra gracia de aquí a que arranque el proceso electoral, ¨¡pa´l baile vamos!

:Más de uno no se aguantó la risa y no supo ni qué decir cuando hace un par de días el pastor del rebaño albiazul en el municipio de León, Alfredo Ling Altamirano, dijo que “la designación en el Partido Acción Nacional está muy lejos de ser un dedazo” Las caras de: what? no se hicieron esperar, pues en la política nacional no hay otro significado para una designación directa, que no sea un dedazo. La única diferencia es quién es el encargado de ungir a quienes serán los contendientes en el 2018 y en Guanajuato se sabe perfectamente quién es el primer panista del estado que palomeará los nombres de los suspirantes.