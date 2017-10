Garra de León

:No cabe duda que la huella que deja en León don Roberto Plasencia es imborrable, y mereció el reconocimiento de todos los sectores de la población sin importar incluso filiación partidista, y quedó claro el día de ayer en que cientos se reunieron en la ceremonia donde se le dio el último adiós, hasta donde llegaron personajes de todos los sectores de la sociedad leonesa.

:Priistas y panistas reconocen en don Roberto, un empresario y un ser humano excepcional, tanto que así como el presidente Enrique Peña Nieto y el ex presidente Felipe Calderón mostraron su consternación en redes sociales. Lo mismo hizo el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, y el delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Javier Aguirre. Descanse en paz don Roberto Plasencia.

:Dicen que las aguas están quietas en el PAN de Guanajuato a dos semanas de que los marquistas hicieron de las suyas en el Consejo Estatal porque ya metió mano la dirigencia nacional. No hubo jalón de orejas, pero sí un “pónganse de acuerdo y salgamos unidos”, tanto Humberto Andrade y Miguel Márquez en lo individual platicaron con los dirigentes nacionales para tratar el tema.

:Y es que no hubo necesidad de la dirigencia estatal de levantar la voz, al hacerse público el boicot que les hicieron ojos, se voltearon a Guanajuato y en el Comité Ejecutivo Nacional no les quedó de otra más que preguntar ¿qué pasó?, y conciliar con ambas partes. Queda claro que Humberto Andrade aplica esa de “lavar la ropa sucia en casa”, y no hará público que el CEN metió mano y como Miguel Márquez nunca habla cosas del partido, menos lo dará a conocer.

:Quien habría hablado directamente con Humberto Andrade sobre este tema fue Damián Zepeda, secretario general del PAN, y como un papá hacia un hijo escuchó con detalle lo que pasó en la sesión del 29 de septiembre donde los marquistas provocaron adelantar la aprobación del método de elección, por eso aseguran que ahorita las cosas marchan tranquilas entre Márquez y Andrade, aunque así como ven las cosas habrá que esperar y ver cuánto les dura el gusto.

:El Gobernador ya cerró filas con Ricardo Anaya y trabaja de la mano con él, pero también Humberto Andrade hará valer su cargo y voto y en cualquier momento lo hará notar; las cosas tendrán que acomodarse y al menos quien parece que se fortalece cada día más es Miguel Márquez y ahora es más fuerte el rumor de que renunciará al cargo y hay quienes hasta ya dan fecha luego de la renuncia de Margarita Zavala, de ser así ¿ya tendrá sustituto?.

:Y los que fueron evaluados hace unas semanas fueron los alcaldes panistas el top ten lo encabeza el salmantino Antonio Arredondo, pero que no eche las campanas al vuelo resulta que la evaluación fue antes de que se desatara la inseguridad en su municipio y la desaparición de cuatro policías y seguramente eso le restará puntos. El otro que puede desbancarlo y que casi puede verse otros tres años en el cargo si la elección del 2018 le favorece es Ricardo Villarreal.

:También el que dicen que se llevó estrellita por su buena calificación es el alcalde de Cuerámaro, Moisés Felipe Muñoz Cortés, pero aguas, tendrá que venir otra evaluación vamos a ver qué alcaldes azules repuntan, se hunden o se mantienen; ahí está el caso del alcalde azul rebelde de Apaseo El Grande, Gonzalo González, que quiere reelegirse, pero seguramente le pasarán factura luego de desacatar la orden del Gober de ir por el mando único estatal.