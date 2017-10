Garra de León

:En este espacio le dábamos a conocer que de acuerdo al círculo cercano del ex alcalde Sixto Zetina aseguran que seguirá apoyando el proyecto de Margarita Zavala hasta el final desde el PAN, a lo que las reacciones no se dejaron esperar y la respuesta de un liderazgo fue una frase contundente de don Luis H. Álvarez: “O somos panistas o no somos, no existen los medio panistas que se van a otro proyecto distinto al PAN por seguir una aventura electorera”.

:Y sin titubeos varias voces guanajuatenses coincidieron que el partido ni de chiste puede tolerar este escenario, de ser así y de presentarse tendrá que ponerse manos a la obra y llegar incluso hasta la expulsión al considerarse una traición al partido. Hay quienes han llegado a especular que es cuestión de semanas para que el ex alcalde se defina y deje también el partido.

:Sixto Zetina es un político polémico e incómodo para el mismo panismo. Como alcalde dicen le dio fuertes dolores de cabeza al partido por lo que auguran que dejarlo podría beneficiarles más que preocuparles; sin embargo puede ser que esta hipótesis esté muy lejos de la realidad y sea un panista más que se sume al movimiento que ya encabezan algunos senadores denominado “Rebeldes del PAN”, quienes han dejado claro que no dejarán el partido.

:“En el PAN vamos por ideas y por proyectos, no somos los panistas propiedad de nadie. No somos secta, debatimos, hablamos”, tuiteó en su cuenta personal el senador michoacano Salvador Vega también presidente de la Comisión de Energía; por cierto los que han estado medios quietos en el tema son los senadores de Guanajuato habrá que ver si alguno también figura en esa lista.

:Por ejemplo el senador y quien no se rinde en su aspiración rumbo a la presidencia de la República, Juan Carlos Romero Hicks, pidió en una entrevista que el presidente de su partido se defina si irá o no por la Presidencia. Y un día después de que Margarita Zavala dejó el PAN desde su cuenta personal le deseó éxito.

:Mientras que su compañero de bancada Fernando Torres Graciano ha sido mesurado y aún no ha manifestado ni un mensaje propio en contra del presidente de su partido pero sí desde el pasado 6 de octubre ha dado un par de retuits a mensajes claves de panistas a favor de Margarita Zavala entre ellos uno del ex presidente Felipe Calderón. Pero hay quien dice que su cercanía con Ernesto Cordero uno de los rebelde ya comenzó a hacer ruido y obvio que podría sumarle negativos en sus aspiraciones con miras a la gubernatura.

:Y la que de plano ni siquiera va a figurar en esa lista de rebeldes es Pilar Ortega, quien juega con el equipo del gobernador Miguel Márquez Márquez, identificado con el grupo de Ricardo Anaya, y como dicen por ahí “calladita se ve más bonita”.

:Al parecer ahora sí se pusieron las pilas los alcaldes de Guanajuato, para transitar por su último año de labores al frente de sus administraciones, si bien no fueron todos los alcaldes prácticamente todos enviaron algún representante a la reunión de enlace con el Congreso del Estado.

:Ahí escucharon atentos las recomendaciones del secretario de Finanzas y Administración estatal, Juan Ignacio Martín Solís, sobre el manejo financiero que deben tener de sus recursos; también los señalamientos que hizo la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, Elvira Paniagua; el único que brilló por su ausencia fue el municipio de Villagrán, que tendrá que pedir apuntes para hacer bien la tarea.

:“Independientemente de si se van o se quedan, el mensaje es el mismo del primer día que llegaron, y si uno no experimenta en cabeza ajena tendrá que experimentar en la propia”, les dijo el señor de los dineros, quien por cierto se ha distinguido en la actual administración de ser recio en su chamba y de tener el cuidado de cada peso.

:Y dicen que los productores de granos están entre contentos y decepcionados con la expectativa de producción que alcanzará la cifra histórica de unos 2 millones de toneladas de maíz, en todo el estado. El imaginar las posibilidades que tienen con esa excelente producción gracias a una atípica temporada de lluvias les ha traído alegría, pero también decepción porque no hay estabilidad en el precio, porque ninguno se acerca a los costos de producción.