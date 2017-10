Garra de León

:Y las que continúan son las reacciones ante la salida de Margarita Zavala quien anunció el pasado viernes su renuncia al partido blanquiazul, el ex gobernador y ahora síndico de la administración de León, Carlos Medina Plascencia lamentó esta situación y al mismo tiempo exhortó a la militancia del partido a reorientar las acciones.

:En las últimas semanas Carlos Medina se ha dejado ver con el senador Fernando Torres Graciano aspirante a la gubernatura de Guanajuato; pero desde hace mucho tiempo atrás siempre reconoció su simpatía por el trabajo y aspiraciones de Margarita Zavala, incluso en varias ocasiones la respaldó públicamente, habrá que ver si ahora continúa apoyándola en una nueva trinchera o se suma a algún otro proyecto.

:Quien no se ha pronunciado públicamente en el tema es el ex alcalde de Irapuato Sixto Zetina quien ha sido su principal operador en Guanajuato, incluso una de la tareas que atendía era coordinar a los alcaldes a nivel nacional quienes apoyaban a la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

:Gente cercana a Sixto Zetina asegura que el panista seguirá apoyando a Margarita Zavala hasta el final desde el Partido Acción Nacional y no cambiará de candidato al interior de su partido para apoyarlo rumbo a la Presidencia de la República. Sixto tiene bien puesta la camiseta y no se la va a cambiar.

:El tema será ver cuál es la postura del Comité Directivo Estatal de que un panista apoye a otro candidato que busca la Presidencia de la República desde la vía independiente. Seguramente revisarán con lupa los estatutos o de plano tendrán que cambiarlos porque será la primera vez que aplicará el que un candidato busque la Presidencia de la República por la vía independiente, de ser así Sixto va a generar ruido y polémica como lo ha hecho en otras ocasiones.

:El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tiene más o menos 12 días para sustentar sus pretensiones presupuestales para el año entrante 2018, que al decir de los enterados, anda un 30 por ciento de lo que recibieron el pasado año electoral que fue en 2015.

:El problema es que buscan que el Congreso les apruebe una cifra cercana a los 640 millones de pesos, cuando en el proceso anterior les autorizaron 480 millones de pesos y les alcanzó, ¿Cómo justificar el incremento?, además de que es una campaña nacional que acompaña el Instituto Nacional Electoral. Como que no se asoma la austeridad ni por error y como que se les olvida que el país tiene un compromiso con los damnificados y la reconstrucción.

:El tribunal Federal, resolvió dejar sin materia la queja que interpuso el PRI, es decir quedó sobreseído, por el tema de los descuentos por abandonar la sesión en un acto de rebeldía política, en el mes de mayo. El argumento que se esgrime es que los descuentos no son un acto de naturaleza política por lo que no vulnera derechos fundamentales, por lo que no cabe la intervención de la justicia federal.

:El camino que tomarán los abogados del PRI, que representan al grupo parlamentario, es

interponer el recurso de revisión, para que una autoridad mayor, un magistrado federal revise la sentencia, porque lo primero que se demandó más que el descuento en sí, es el procedimiento que establece la ley para ese procedimiento, por lo que deducen que hay violaciones al llamado “debido proceso”.

:Y después de varios meses de retraso, ayer en la comisión de Adquisiciones en medio de un debate entre sus integrantes, se aprobó el proceso de licitación para la compra de uniformes y equipo para los elementos de seguridad pública de León, en lo cual se estará destinando un recurso de 17 millones 562 mil pesos.

:Y lo peor es que quienes han tenido que pagar el costo de esta tardanza son los propios elementos ya que algunos ya traen el uniforme remendado o roto e incluso el tono de color ya es otro, una situación que pega en el ánimo porque no es lo mismo salir a trabajar con un uniforme nuevo que en deplorables condiciones, ¡se pasan!.

:A quienes citaron ayer por la tarde en el Instituto Municipal de Planeación fueron a los titulares de las dependencias municipales de León; el tema central capacitarlos sobre el proceso electoral y con ello disminuir riesgos de incumplimiento a las normas relativas. La capacitación fue impartida por el maestro Juan Carlos Cano Martínez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como una acción preventiva; no vayan a regarla.