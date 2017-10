Garra de León

:Y los que estarán en Guanajuato son los presidenciables Aurelio Nuño Mayer y José Antonio Meade Kuribreña, ambos en la fiesta que encabeza el ex presidente Vicente Fox, del Citek Forum, en su papel de funcionarios federales, el primero como Secretario de Educación y con la representación del presidente Enrique Peña Nieto y el segundo como el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

:Por cierto, esta brigada que se ubicará de manera estratégica en Irapuato, tendrá un costo de poco más de 700 millones de pesos y se proyecta que quede lista para que inicie operaciones en enero, de ser así será a inicios del próximo año que se incrementará la presencia militar en el estado, lo cual beneficiará, según las autoridades, al corredor industrial.

:Conociendo a Vicente Fox, puede que hable de más y de plano ahí muestre su simpatía por alguno; total tanto le echa porras a los azules como a Miguel Márquez con un ¡anímate Miguel!, también le da por apoyar a los del tricolor. Lo importante será ver si mañana muestra simpatía por Nuño o Meade; el primero militante de hueso colorado y el segundo sin afiliación.

:Es decir, varios diputados están convencidos de que serían muy buenos candidatos a alcaldes por uno de los municipios que abarcan sus distritos, y viceversa varios alcaldes están convencidos de que el siguiente paso es ascender de posición hacia la diputación local.

:Los síndicos y regidores, también sueñan con llegar a la silla grande de los cabildos y dirigir las administraciones en sus respectivos municipios. El tema, sin embargo, es más complicado, los partidos están en encerronas en sus sedes nacionales esperando el lineazo para sortear las obligaciones que les imponen los órganos electorales tanto nacional como estatal para dar el siguiente paso.

:En el cuartel del PAN, varios diputados han salido a legitimar la decisión del Consejo Político y acallar las críticas al interior. Según dicen cuando han elegido candidatos a través de consulta a la militancia acaban muy divididos y confrontados.

:Por el lado del PRI, están atentos y observando hacia donde se tejen los amarres de la candidatura a la Presidencia de la República, porque sería el reflejo hacia la candidatura al Gobierno del Estado y de ahí para el resto de posiciones, pero no hay tiempo. Aunque por cierto algunos se estén mofando de los panistas, que no se les olvide que ellos están en una situación más crítica porque de plano no se les ve ni pies ni cabeza.

:Lo que se ve es que azules, tricolores, amarillos avalan más la disciplina que impone el dedazo para la contienda, sobre todo cuando se tendrán que afrontar los ajustes como los que ordena la paridad, la juventud y la competitividad electoral en los distritos y municipios, que como se sabe están divididos en Alta, Media y Baja.

:El que hoy andará de gira por la tarde y no precisamente en alguna colonia o zona rural como lo acostumbra hacer, es el actual alcalde Héctor López Santillana a las 4 de la tarde se presentará ante el Comité Directivo Estatal del PAN, luego acudirá Comité Municipal y cerca a las 6:30 andará en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en los tres lugares será el mismo tema: entregar su carta de intención para buscar la reelección.

:Se espera esté acompañado en todo momento por el actual síndico Luis Ernesto Ayala Torres quien ha manifestado también su intención de reelección y quien va aprovechar el tiempo para dejar su carta. El ex alcalde hizo equipo con Héctor López, se ha mostrado respetuoso de los temas y cuando se le ha pedido alguna opinión o crítica lo ha hecho.

:Luis Ernesto Ayala Torres se ha convertido en el principal líder moral del panismo en León y más allá es la mano que mece la cuna en la administración municipal, nadie entra o no se hace algún movimiento interno si él no está enterado. En lo público ha dejado claro que no le interesa figurar y en lo privado siempre le da su lugar a Héctor López, eso lo ha llevado a que hoy la relación entre ambos sea cordial y de respeto.