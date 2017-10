Garra de León

:Con la apertura del plazo de recepción de cartas de intención en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para contender por un segundo período en ayuntamientos y diputaciones, lo que ha salido a relucir es que los panistas son a los que se les cuecen las habas por asegurar el trámite.

:Dos regidores de León, el alcalde Valle de Santiago, también regidores y síndicos de San Miguel de Allende, ya entregaron la famosa carta en la que señalan sus intenciones de seguir desempeñando su función en los municipios. Dos llegaron el domingo, 7 este lunes y van a la alza.

:Si a eso se suma el pronunciamiento del coordinador de la bancada albiazul en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, de que prácticamente todos los legisladores van a presentar sus misivas, y el que el Consejo Político panista el viernes votó el método de selección de candidatos, el hándicap ya empezó.

:Échele cuentas, en Guanajuato se van a competir por mil 059 cargos contando la gubernatura y ahí no se repite en el cargo. Por ahora solo los 36 diputados, 22 por mayoría relativa y 14 de representación proporcional, más conocidos como los pluris están en condiciones de pedirle a sus partidos que les concedan la posibilidad de seguir tres años más.

:El tema no es tan sencillo si se considera que tendrán que ser 50-50, hombres y mujeres respectivamente; además los espacios para jóvenes. En cuanto a los 46 ayuntamientos, son 46 alcaldes y 52 síndicos además de 418 regidores, con sus respectivos suplentes estos últimos.

:El plazo vence el próximo sábado y el pronóstico es que la temperatura subirá en los siguientes días. Lo que llama la atención es que apenas sumen nueve cartas de las más de 500 que podrían llegar, una de dos de plano en los partidos están hechos bolas con eso de cumplir las cuotas o nomás no se ponen de acuerdo.

:Ya entrados en el tema será el próximo miércoles que el alcalde Héctor López Santillana esté presentando por la tarde su carta de intención ante el IEEG para ir por la reelección, lo hará previo a que presente su carta ante el Comité Directivo Estatal del PAN, eso no implica que vaya a ser el “gallo” del partido, habrá que ver la metodología que fijen para la elección de candidato a la alcaldía y a ver qué opinan los que también buscarán la misma posición.

:El trabajo ya lo comenzó Héctor López Santillana y por lo pronto ha mantenido reuniones con militantes del partido a quienes les ha presentado su proyecto de la reelección, su círculo cercano asegura que él busca ver los frutos de las bases de los proyectos que ha estado sembrando no por algo su bandera desde inicio ha sido proyectos con continuidad.

:Quienes ya presentaron su carta de intención ante el IEEG para reelegirse son las regidoras Ana María Esquivel Arrona y Beatriz Yamamoto, entre hoy y mañana la estarán presentando ante su partido; recuerde que los que concluirán y se irán a su casa o al menos eso es lo que han dicho, aunque puede ser que como todo, cambien opinión de último momento son Federico Zermeño, Salvador Sánchez Romero la indecisa es Ana María Carpio y el que es un hecho que buscará la diputación es José Luis Manrique.

:No pierdan de vista a Carlos Medina, quien puede dar la sorpresa pero en otras ligas. Obviamente no le interesa continuar en León, pero su nombre por sí solo causa ruido en Paseo de la Presa y temor a quienes saben que tiene todo para ir por la candidatura a la gubernatura en alianza con Fernando Torres Graciano, corrección, no tiene todo para ir, tiene todo para ser el candidato natural del panismo.

:De plano quien está preocupado por quedarse fuera de la jugada es el regidor “independiente” Jorge Cabrera, ayer envió al IEEG un correo para informase sobre su el procedimiento que tiene que realizar para reelegirse en su cargo, pero ante la nula respuesta del organismo será hoy mismo cuando se vaya a plantar en las oficinas, pues de plano si le preocupa y le ocupa su situación.

:Hoy existen siete empresas ya en el Gto-Tech que podría ser un nuevo clúster donde confluirá lo más nuevo en tecnología con marca Guanajuato. Empresas como MReady, Optimen, Game Coder, SBM, Difraxion, CNTEL e IXMAYA se han unido para darle vida al Foro GO Innovation. La apuesta está, pero falta dar el salto para que este ecosistema esté al alcance de los verdaderos valores que no solo se encuentran en el corredor industrial sino en las comunidades que han dado muestra, a través de los Sabes, de que pueden entrar en las nuevas tecnologías.