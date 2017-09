Garra de León

:Quien de plano no midió sus palabras fue el subsecretario de Seguridad Pública de León, el panista Francisco Becerra, quien justificó la “ordeña” de gasolina de las camionetas de Policía, simple y sencillamente porque todos están en la tentación de cometer ese tipo de acciones y pues para es normal esa práctica.

:¡Vea nada más el nivel del funcionario!, la declaración que surge luego de que se presentara en la comisión de Hacienda un estudio realizado por la empresa GPS Control con el que se buscó obtener información sobre el consumo de combustible de las más de 2 mil 209 unidades de seguridad.

:Que no se le olvide a Francisco Becerra que el recurso que se utiliza para cubrir el gasto de gasolina de cualquier unidad del municipio es público, ¡y no sale de su bolsillo!, además que el sustraer de manera ilegal combustible de cualquier unidad es “ROBO”, sí señor “ROBO” y el asunto se agrava porque es un funcionario municipal quien lo comete.

:Vamos a ver si el contralor Esteban Ramírez Sánchez inicia una investigación por el tema y que incluso podría alcanzar a Francisco Becerra por encubrir y respaldar al o a los policías que caigan en esta ilegalidad, si para el señor es una práctica que cae en lo normal ahora cualquier ciudadano puede salir a la calle y ordeñar la gasolina de cualquier auto, ¡tremenda estupidez!

:Los que se quedaron con las ganas de marchar con motivo de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas, fueron los funcionarios de Gobierno del Estado y obvio eso implica que no habrá asueto y tendrán que trabajar como un día normal. Habrá que ver si no hicieron un gasto extraordinario en uniformes o distintivos con cargo al erario público.

:Por cierto en el Congreso del Estado, adelantaron el día de sesiones de jueves a miércoles y desahogaron 35 puntos, presentaron varias iniciativas y aprobaron cuentas públicas municipales. Hoy no hay actividad porque tradicionalmente es inhábil. Tampoco en el municipio capitalino el día se les da como festivo.

:Muy escasas han sido las cancelaciones del desfile más importante del estado, para conmemorar la toma de la Alhóndiga de Granaditas, el 28 de septiembre. Hoy es la tercera. Las otras dos suspensiones, la segunda por las explosiones en Celaya en 1999; la primera fue por las mismas razones por lo que ahora se cancela, el temblor de 1985. De hecho según el historiador Eduardo Vidaurri, esos festejos cívicos, datan de esa década.

:De los priistas que se sabe presentarán sus cartas de intención a partir del primero de octubre y hasta el 7 de mismo mes, solo las diputadas Guadalupe Velázquez y Arcelia González, han aceptado que lo harán y que competirán por buscar un segundo período en el Congreso del Estado. Del resto de los diputados priistas, tienen todavía unos días para seguir deshojando la margarita y ver si los astros se alinean para quedarse 3 años más en el Palacio legislativo.

:Uno de los temas que por cierto se está atorando en el Palacio Legislativo es la regulación de los taxis ejecutivos, después de lo que pasó en Puebla con el feminicidio de Mara Castilla, el asunto se está revisando para impulsar penas más severas, a los que incumplan con la normatividad.

:Se ha pedido un diagnóstico a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al Instituto de Movilidad, sobre cuántas quejas hay y cuántos procesos se han abierto al respecto, porque no hay datos duros para sustentar las eventuales modificaciones al código penal. Pero aún no hay nada claro, habrá que esperar a que proporcionen la información y se analice para ver que puede salir.

:El interés que despertó la convocatoria para ser parte del Comité de Participación Ciudadana, que se ha reiterado, es el alma del Sistema Estatal Anticorrupción, no pasó de las charlas de café donde priva la crítica a la impunidad en donde se han cometido actos de corrupción.

:La muestra más fehaciente es que solo cinco personas han entregado la documentación para integrar este órgano ciudadano que está conformado por cinco ciudadanos. Es decir no hay margen de escoger si no hay más candidatos. Pese a que este tema no es nuevo y ya se sabía con anticipación que habría esta elección.

:En las encerronas que está teniendo la comisión especial a puerta cerrada, seguramente ya se está pensando de qué manera se va a sacar la encomienda sin que se crea que el traje estaba hecho a la medida de postulantes en específico.