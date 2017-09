Garra de León

:Hoy le damos a conocer en MILENIO que de las mil 92 tomas clandestinas registradas en el estado un 45 por ciento, algo así como 490, son reactivadas por los “huachicoleros”, y lo peor no es eso, lo escandaloso es que en un promedio de tres días las echan a andar otra vez como si fuera un toma de agua potable.

:Vea usted lo que ocurre si una autoridad de seguridad de cualquier nivel asegura una toma clandestina, se pone a disposición primero del Ministerio Público de la Federación y luego pasa a Seguridad de PEMEX quienes se supone deben de reportar al área de Ductos de PEMEX y es esta área la que está obligada a resguardar y vigilar que las tomas ya no vuelva a ser reutilizadas por los huachicoleros ¿y dónde están?

:La pelota está en la cancha de Petróleos Mexicano, donde desde hace rato se están haciendo de la vista gorda, o qué de plano en las encerronas de seguridad que ha encabezado José Antonio González Anaya, director de PEMEX en Guanajuato, no le ha quedado claro el problema que se tiene y que se agrava por la negligencia en la que operan ¡ya ni la burla perdonan!

:Aseguran en radio pasillo que uno de los cambios que es inminente en el gabinete leonés es el de Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social, incluso hay quien se atreven a asegurar que ya hay reemplazo y que vendrá recién desempacado de Gobierno del Estado. Solo es cuestión de días para que el alcalde Héctor López Santillana lo dé a conocer.

:Incluso aseguran que el tema se tocó en una encerrona hace unos días en el círculo rojo de Paseo de la Presa. Porque esto implicará mover piezas pero sobre todo para evitar que se siga haciendo ruido como ocurrió hace unas semanas con el ex secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Algo tienen claro y es que no pueden cometer más errores que los ponga en evidencia.

:¡Irónico pero cierto!, después de nueve meses quedó formalizado el convenio de colaboración entre el Municipio y la directiva del Club León, donde se contemplaban desde entonces acciones enfocadas a la prevención del delito, todo esto para justificar la condonación del pago de servicio a los elementos de policías que resguardan el estadio cuando hay partidos.

:Ahora resulta que habrá otras acciones que se suman, por ejemplo, las relacionadas con turismo van literalmente desde tomarle fotos a los jugadores para promocionar la imagen, entregar playeras del club a ponentes nacionales e internacionales en algunos congresos, hasta difundir a través de una estrategia de comunicación el portal de empleo del Municipio.

:Agárrese, lo cierto es que hasta mayo de este año el Municipio ya había condonado a la directiva de la “Fiera” más de 5 millones de pesos y a finales de este año ya sumarán 8 millones de pesos los que le perdone el Municipio por “tradición”, tal y como lo dijo el síndico Luis Ernesto Ayala en entrevista.

:Y lo que ya comenzó a operar en Aguascalientes fue el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios llamados SISPEM, una tecnología que se ha promovido en León e incluso el estado pero ha levantado más polémica y críticas en contra entre los panistas y quienes son gobierno que entre quienes son oposición.

:El evento lo encabezó el gobernador hidrocálido Martín Orozco Sandoval, pero también ahí estuvo el ahora Fiscal general del Estado, René Urrutia de la Vega, ex funcionario guanajuatense quien reconoció que con este sistema se agilizará el intercambio de información para mejorar los resultados en el combate a la impunidad, la detención de personas en conflicto con la ley que puedan tener orden de aprehensión vigente, que estén sujetos a investigación o tengan antecedentes criminales y administrativos.

:Ahí también estuvo presente Carlos Medina Plascencia, en su calidad de representante legal de VENS Consultores, allá no tuvo objeciones en el proyecto, al contrario fue bien recibido y es que ahora el paquete que la empresa ofrece no solo consta de cámaras, va más allá; por ejemplo ahora quienes queden registrados no solo será registrado con nombre y huellas dactilares a ello se sumará, iris y hasta la voz.

:Este proyecto el cual dicen inicialmente ya tenía luz verde en León se convirtió en un dolor de cabeza para la actual administración; pero dicen que a nivel estatal este proyecto ya causó ruido y hay varios interesados en conocer plenamente su funcionamiento incluso por cierto ya se habría dado un par de encerronas para conocerlo a detalle. Si convenció a la oposición de León seguramente puede convencer a alguien más.