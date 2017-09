Garra de León

:Quien asume el liderazgo en el partido Verde Ecologista desde ayer es Sergio Contreras. Un político disciplinado que se ha mantenido activo desde que ingresó a las filas del partido del tucán y que ha logrado posicionarse dentro y fuera del Verde.

:Llega a esa posición en una planilla de unidad y seguramente podrá sacarle jugo importante, porque eso además de su trabajo en el Ayuntamiento leonés ahora podrá placearse como nuevo dirigente estatal por donde guste. Con lo que sin duda el posicionamiento de su imagen será en lo que mejor se verá favorecido.

:No hay que perder de vista que el abogado tiene un objetivo claro y busca contender para lograr ser el candidato a la alcaldía de León, sólo habrá que esperar y ver si su partido va solo o en coalición con el PRI como lo han hecho las últimas elecciones; hace tres años el Verde se salió con la suya y logró que su candidato el doctor José Ángel Córdova Villalobos fuera el abanderado y hace seis respaldaron a Bárbara Botello.

:Sergio Contreras es bien visto por algunos liderazgos priistas pero eso no significa que pueda ser el candidato en caso de darse una coalición con el Verde, hay otros que insisten en que no quieren imposiciones de lo cual ya están cansadas las bases ya que hoy sí existe un candidato que puede unir a los diferentes grupos al interior del priismo y aseguran puede ser el ex secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz.

:Habrá que esperar y ver cómo queda el reacomodo político que se da no solo en el Verde sino en otros partidos, por lo pronto los del partido del Tucán estrenan dirigente habrá que ver si se conduce con el lado crítico que ha distinguido Sergio Contreras le sube o le baja de tono, total todo puede cambiar.

:Algo que ya se veía venir y que seguramente aplicarán al menos una treintena de diputados locales es garantizar que no se quedarán colgados de la brocha, en espera de ver si alcanzan algo en el siguiente proceso electoral.

:Aunque en el sondeo que hizo MILENIO hace unas semanas, destacaba la disciplina albiazul, cuando aseveraban humildemente, que “esperaremos los tiempos del partido”, “mi partido decidirá” y frases por el estilo, ahora resulta que la mayoría de los diputados azules ya nada más están a la espera de que llegue el primero de octubre para entregar sus cartas de intención.

:Una tendrá que ser entregada al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la otra al partido al que pertenezca el aspirante a repetir en el cargo. Casos en lo que definitivamente no van a buscar un segundo periodo, están los tres del Partido Verde Ecologista de México, por acuerdo de Grupo; la diputada Leticia Villegas Nava del PAN, el doctor Eduardo Ramírez Granja de Movimiento Ciudadano y el que se quedó sin partido, ex de Morena, que podría buscar ahora sí la vía independiente.

:Además, de la encarnizada guerra interna que se prevé al interior de los partidos, está la dura crítica que está haciendo la sociedad por el gasto excesivo en campañas políticas y si a eso le suma los temblores que se dieron la semana pasada en el país, el escenario es más que complejo.

:Ya entregaron una iniciativa de #Sin Voto No Hay Dinero y se esperan otras, para acortar el dispendio que han venido marcando algunas campañas.

:Justo ayer el gabinete de Miguel Márquez Márquez encendió el cronómetro cuando faltaban 365 días para el cambio de gobierno. Cuentan que algunos hicieron reflexiones y otros más hicieron ya sus apuestas. Dónde van, cómo van y con quién se van.

:Por lo pronto la fotografía oficial sufrió un sinfín de cambios en sus primeras filas y, los hombres de confianza que llegaron con él, ya se fueron a otras trincheras. Uno de ellos su coordinador de campaña, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien esperará ahora hacer alianza con el que llegue para ver si busca otro cargo o de plano se queda en la Presidencia de la Junta de Gobierno.

:Cuentan que ya en el gobierno de Miguel Márquez no hay evaluación para ver qué es lo que hizo o lo que dejó de hacer. Lo cierto es que hay una balanza intermitente entre lo que prometió y lo que podrá realizar. En el caso de educación, hay más infraestructura que la planeada. Obra Pública es otra de las secretarías que dejará buenos resultados, quizá la secretaría de Desarrollo Económico por la vorágine que llevaba de dos administraciones.