Garra de León

:Y el que no ha dejado ver ni sus luces a un mes de haber tomado protesta como el nuevo delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), es Rafael González Cervantes. Si usted no lo ha visto en medios o no lo ubica hace un mes tomó protesta como el nuevo titular de la dependencia federal.

:Hace un mes que tomó protesta fue en una ceremonia privada y solo se envió un boletín del evento, tanto de la encerrona que tuvo con mandos estatales, como la presentación que tuvo con mandos federales. Por cierto solo ha hecho apariciones fugaces y nada más. No ha figurado en medios es más ni siquiera se le conoce la voz.

:La semana pasada se le corrió con la cortesía de invitarlo a la presentación el Mando Único Estatal confirmó su participación en Salamanca y los dejó de plantón. Dicen que ni siquiera se habría disculpado solo llegó el representante. Lo mismo ha ocurrido en la mesa de seguridad de León que encabeza el alcalde Héctor López Santillana y la prueba es que ayer nuevamente faltó.

:Si bien el titular de PGR los últimos años ha sido de bajo perfil, por lo menos su antecesor Jaime Porfirio García Belio hacía sus apariciones en eventos públicos y después de insistirle accedía a dar una declaración o platicar de algún tema en específico; pero el actual ni siquiera se ha permitido conocer.

:Incluso personal de la misma PGR asegura que se podía tener mayor comunicación con el ex delegado Jaime Porfirio García Belio y el actual ha sido más meticuloso en su cercanía con el equipo; quizá a un mes de haber llegado a Guanajuato aún sigue conociendo la casa y próximamente nos dé la sorpresa de escucharlo.

:Una cosa es segura, luego de que se acabe de rescatar a los sobrevivientes y los fallecidos de la tragedia que ocasionó el sismo de 7.1 grados Richter, habrá que evaluar el costo de la reconstrucción e ir haciendo cálculos en el presupuesto, porque si este año después del gasolinazo hubo que apretarse el cinturón el escenario para los estados podría ser más complejo el año entrante.

:Y no es para menos, por lo pronto el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, ya adelantó que es probable ajustar el Paquete Económico 2018. El ajuste iría directamente en el rubro del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que este año se contemplaba entregar con 9 mil millones de pesos, cifra que sin duda cambiará, debido a los últimos a causa de fenómenos naturales como los dos sismos afectando el centro y sur del país, además de las inundaciones.

:Por ende esto ocasionará que se hagan ajustes en otros rubros y que sin duda tendrá un impacto en los estados del país. Por lo pronto algunos municipios ya están pidiendo adelanto de participaciones para cerrar bien el año, como el caso de León, que desde hace un mes levantó la mano para pedir el fondeo financiero.

:La secretaría de Finanzas estatal deberá ver la viabilidad de los solicitantes porque habrá quien pida 10 y en la realidad solo les alcance para endeudarse con 3 y ante esta situación seguramente su titular Ignacio Martín Solís tendrá que echar números porque no solo implica adelanto, tendrá que ir viendo la situación del próximo año que implica el cierre de la actual administración estatal y esto con lleva la conclusión de obras y proyectos o de plano dejarlas a medias.

:Por lo que sin duda la dependencia soltará el recurso previo análisis de la capacidad financiera de cada uno de los demandantes del apoyo. Pero también los que tendrán que ir haciendo sus ahorros no previstos son los municipios porque hoy hay prioridades en el país y es cubrir los daños generados por cuestiones naturales en otras zonas del país.

:La diputada Arcelia González, retuiteó el mensaje de su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, en el que anuncia que contactó al Instituto Nacional Electoral y a Hacienda, para hacer donaciones del presupuesto de campañas para la reconstrucción y pide que en Guanajuato se considere seriamente esta iniciativa.

:No se oye mal, pero se escucharía mejor saber con cuánto se van a poner ellos, además de estar siendo intermediarios con los donativos de la sociedad para los damnificados. Lo mismo los senadores, diputados federales, locales, alcaldes y ayuntamientos que le inviertan para recuperar la confianza de la gente, ¿le pondrán pesos a la causa, o solo servirán para acopiar el apoyo de otros?

:Ahora sí que vamos viendo claro. Y que no solo quede todo en buenos deseos y mensajes de apoyo en las diferentes redes sociales como ya se puede ver desde el martes que ocurrió el sismo de 7.1 grados Richter, vamos viendo si tenemos realmente políticos de verdad y sensibles o simplemente buscan quedar bien en el ciberespacio.