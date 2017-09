Garra de León

:Para nadie es nuevo que Héctor López Santillana ha estado evaluando constantemente a los integrantes de su gabinete y titulares de diferentes áreas, fuera y en micrófono ha sido claro que busca cerrar fuerte al terminar los tres años de su administración aunque esto implique realizar ajustes en los cargos que él vea conveniente.

:Incluso ha comentado entre sus colaboradores que analiza hacer cambios en ciertas áreas claves el problema es que no hay candidatos o de dónde echar mano. Por lo que lejos de hacer cambios buscará reforzar áreas, un ejemplo podría ser seguridad, donde todo pinta que Luis Enrique Ramírez Saldaña terminará el trienio, pese a que su camino no ha sido fácil porque se ha topado con varias piedras en el camino que tienen nombre y apellido.

:Pero habrá al menos tres que esta semana podrían dejar su cargo. El rumor es fuerte y aseguran que uno de esos tres funcionarios que ya está en la lista negra es Daniel Campos Langos, bueno al menos ese rumor se corre en radio pasillo habrá que ver si es cierto o solo es un mero rumor. Porque no solo basta que el Alcalde tome la decisión, es un asunto que aunque no le guste tiene que cabildear con otros grupos.

:Por lo pronto, la semana pasada contra viento y marea, Héctor López ratificó a Emmanuel Moreno Lara como director de Comunicación Social, pese a que fueron muchos los que manotearon el nombramiento y buscaron ubicar en esa posición a sus candidatos. Vamos a ver qué nombres son los que se suman a los cambios que haga el Alcalde de León.

:Este lunes, el grupo parlamentario del PAN, tendrá su plenaria para definir las rutas y decisiones que tomarán en el próximo período legislativo que arranca justamente dentro de una semana, el 25 de este mes.

:Ahí se va a discutir de todo, desde las superficialidades que afloran en el propio grupo parlamentario, como las profundidades a detalles de cómo van las cuentas de cada uno de sus integrantes. En lugar destacado también se encuentran las decisiones que se tomarán para empujar tales y cuáles iniciativas, dependiendo de la jerarquización que se establezca con los propios asesores.

:“Vamos a ver cuáles están todavía en el túnel del proceso legislativo y cuáles faltan por impulsar”, dice el jefe de la Coordinación de diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba; ahí vienen en fila las leyes de ingresos de los 46 municipios, las leyes de egresos y los ajustes que se tengan que hacer en el presupuesto del propio legislativo, si se considera que tendrá que estar basado en resultados. También viene la propuesta que en el tenor haga el Poder Ejecutivo.

:Sin embargo, en la enumeración de estas prioridades los diputados panistas no se mandan solos, tendrán el acompañamiento de la presidencia y la secretaría del PAN, léase Humberto Andrade Quezada y Alfonso Ruiz Chico, respectivamente, en el estado y que se haga la aportación política que tiene que aderezar la receta legislativa que se estará cocinando.

:La familia Slim dejará huella en su paso por León y, no se trata de futbol. Y es que Fernando Romero, propietario del despacho Fr-ee, yerno de Carlos Slim Helú, fue el ganador de entre 10 proyectos a nivel internacional para llevar a cabo el proyecto del tren súper rápido que conectará a la Ciudad de México con Guadalajara en 40 minutos.

:Este proyecto contempla una parada en la ciudad de León en el enlace que realizará Mexloop de la Ciudad de México a Querétaro y de Querétaro a León. En menos de 20 minutos. Si bien el proyecto del tren interurbano tan acariciado por pasadas administraciones puede ya dormir el sueño de los justos, un proyecto por encargo de la empresa Hyperloop, dará la conectividad que tanto han anhelado los hacedores de Guanajuato como el diamante del país.

:Por cierto, aunque la empresa ya comenzó a dar algunas informaciones sobre el primer tren rápido de la firma en el mundo y que pasará por León, las autoridades estatales no han dado información sobre este proyecto. No tardará para que se informe sobre esta inversión. Anote usted, Hyperloop tiene los trenes más rápidos del mundo y su origen se encuentra en una startup de la firma Hyperloop One.