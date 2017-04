Garra de León

:Hay un fuerte rumor en radiopasillo de que habrá cambios oooootra vez en la Secretaría de Seguridad de León. En la mira dicen que está ahora el titular Luis Enrique Ramírez Saldaña, el tema es claro, “resultados”.

:Algunos integrantes del Ayuntamiento dicen que solo es eso, un rumor y otros aseguran que es un rumor que agarra fuerza, lo cierto es que gente allegada al alcalde Héctor López Santillana confirmaron que lo que está exigiendo a sus titulares de seguridad son mejores resultados, tanto a Luis Enrique Ramírez como al director de la Policía, José Carlos Ramos Ramos.

:Entre broma y broma quienes están hoy en la Secretaría de Seguridad, tienen incertidumbre de lo que va a pasar y es que aseguran que desde hace varias semanas se escuchaban los cambios pero ahora han subido de intensidad.

:Una realidad es que Luis Enrique tiene a cargo una ciudad donde los homicidios dolosos han ido a la alza y donde ya no importa la hora del día ni el lugar. Sumado a ello que casi un año trabajó con un director de Policía que lejos de hacer equipo fue una piedra en el camino y peor aún una corporación rebelde la cual han tenido que ir metiendo en cintura, otra piedra que por cierto se topó y no lo ha dejado avanzar es el síndico Carlos Medina.

:En caso de ser cierto el rumor, ¿es momento de un cambio del titular de Seguridad?, y con ello caer al mismo esquema de las últimas dos administraciones por las cuales desfilaron seis secretarios de Seguridad. La última vez que un titular concluyó todo su periodo fue con el ex alcalde Vicente Guerrero Reynoso, entonces al frente Álvar Cabeza de Vaca, desde entonces ese puesto ha generado el mayor número de rotación.

:El que anda más que activo en el apoyo con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura de la Presidencia de la República, es el panista y ex alcalde Sixto Zetina. Por lo pronto ya anunció desde el fin de semana en redes sociales que en Irapuato habrá una oficina que será un “punto de encuentro para emprender acciones por México”.

:El panista ya mostró las oficinas donde se buscará operar a favor de la esposa del ex presidente Felipe Calderón, “Yo con México Guanajuato”. Si bien el panista no se ha metido a la rebatinga que se tiene en Guanajuato, sus esfuerzos están concentrados a nivel nacional.

:El ex Alcalde es uno de los varios panistas que se han sumado a este trabajo, en el equipo dicen que también anda don Javier Usabiaga, Salvador Márquez, Mayra Enríquez y quien ha dicho una y otra vez que apoya ese proyecto es el síndico Carlos Medina.

:Y la realidad es que otros panistas no han hecho público por quién se definirán dado que el gobernador Miguel Márquez aún no se ha pronunciado por alguien y obvio no quieren perder el juego. Y más porque dicen que Márquez ya habría hecho sus amarres con Ricardo Anaya el otro aspirante, con lo cual también amarrará el candidato para Guanajuato.

:Por cierto, gente cercana a Sixto Zetina, dicen que el panista trae una encomienda importante, uno, operar lo que será en un futuro la casa de gestión de Margarita Zavala y dos, sumar a los alcaldes panistas y ex alcaldes al proyecto, por lo que seguramente lo veremos todavía más activo en las redes sociales.

:Y con trabajos a marchas forzadas se logró concluir el estadio Domingo Santana para estrenarse hoy, que seguramente los detalles continuarán hasta poco antes de las 7 de la noches que se tenga el juego de apertura de Bravos de León.

:Entre los trabajos que se realizaron fue remodelar el terreno de juego, protección de bardas con material acolchonado, ampliación de tribunas de mil 238 graderías a tres mil 800 lugares, además de la colocación de cubierta de estructura metálica en el área central de gradas, sanitarios, taquillas y tienda para souvenirs.

:Vamos a ver si el objetivo se logró o de plano es un ‘jonrón’ para la dirección de Obra Pública, en que las cosas hayan quedado a medias, no sería la primera ni la última vez que ocurre algo así cuando se construye una obra aprisa. Por cierto el que prefirió irse de vacaciones en vez de supervisar este trabajo fue Carlos Cortés ¡por eso estamos como estamos!