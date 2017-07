Garra de León

:Como era obvio y luego de que Miguel Márquez Márquez comentó a MILENIO tener interés en la candidatura de su partido a la Presidencia de la República se generó una ola de comentarios y críticas a favor y en contra.

:Empresarios coincidieron en apoyar a Miguel Márquez el ciudadano y no al panista, porque es un hombre honesto y de buenas intenciones, para el polémico Lalo Bujáidar, líder de los hoteleros, el mandatario estatal tiene el perfil para jugarle en la grande; Marisol Ruenes, presidenta de la mujeres empresarias, dejó claro que se necesitan candidatos que den confianza y credibilidad para ella, Márquez lo cumple.

:Mientras que los de oposición no vieron, ni de chiste, con buenos ojos las declaraciones de Miguel Márquez, al contrario le tundieron por todos lados señalando principalmente los focos rojos que hay en el tema de inseguridad por lo que cordialmente lo invitaron a trabajar; mientras que, obvio, los panistas resaltaron como lo han hecho en otras ocasiones los resultados que hoy destacan en el estado como las inversiones, generación de empleos y, por supuesto, las finanzas sanas que hoy se tienen.

:El que no se anduvo por las ramas fue el ex diputado federal, Luis Alberto Villarreal García, que si bien aplaudió el trabajo que ha realizado Miguel Márquez, dejó claro que él sigue y seguirá apoyando al poblano Rafael Moreno Valle; no le restó puntos a 3M, al contrario dijo que activos como su candidato y él sumarán mucho a la construcción de la plataforma de trabajo que hoy necesita el país.

:Muy a su estilo, el panista lo que dejó claro que hoy lo que urge es un cambio en la Presidencia de la República sin importar el color del que llegue, por ello el que se necesita un frente común con la participación de varios actores y fuerzas, “no se trata de cambiar el color de la reata del que tiene amarrado del pescuezo al pueblo de México de una tricolor a una morena a una amarilla o a una blanquiazul, de lo que se trata es que juntos en este frente amplio podamos romper esa maldita reata”.

:Como ya adelantábamos en este espacio, el Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato presentó una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en contra del Partido Verde luego de la campaña publicitaria en la que colocaron varios anuncios espectaculares, citando una canción del famoso José Alfredo Jiménez, “Caminos de Guanajuato”.

:Con la que se busca, de acuerdo a la denuncia, denigrar a las instituciones de Gobierno del Estado, además de que con dicha campaña se afecta al desarrollo y progreso del Estado, porque se está usando como bandera política la seguridad de las personas; en la cual por cierto también tiene que participar el Gobierno Federal que hoy es gobierno por las alianzas PRI y Verde Ecologista, ¡pues vamos a ver cuántas otras denuncias se suman previo al tiempo electoral!

:En esta mezcolanza política los que tampoco se quedaron quietos fueron los priistas quienes a nivel federal echaron montón al Gobierno de Guanajuato, esto luego de que el senador Gerardo Sánchez respaldado por su bancada lanzó un punto de acuerdo de exhorto al Gobierno del Estado de Guanajuato para que analice, reestructure e implemente acciones, con el fin de garantizar la seguridad de los guanajuatenses.

:Esto luego del crecimiento de la inseguridad y delincuencia en la entidad, al justificar que hoy el índice de homicidios y crímenes violentos coloca a Guanajuato en el número 21 a nivel nacional, y para meter presión la solicitud fue firmada por Miguel Romo Medina, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Graciela Ortiz González , Diva Hadamira Gastélum Bajo y Yericó Abramo Masso, todos del PRI.

:Y quien nomás está dando largas del gasto que hizo en el extranjero es el alcalde de Silao, Juan Antonio Morales Maciel; el comité directivo del PRI de ese municipio solicitó por transparencia el gasto detallado del viaje que hicieron el mes pasado a California, el gasto fue de 107 mil 667 pesos.

:El tema es que dice que en pasajes el gasto fue de 47 mil pesos, en hospedaje y alimentos 29 mil 397 pesos, en impuestos aduanales se pagó mil 110 pesos y para apoyo a migrantes se fueron 30 mil 160 pesos; sin detallar a qué migrantes, en qué programa, o por qué se dio este apoyo, no es que uno piense mal, pero suena a como que no hallan cómo justificar ese gasto; por lo pronto los priistas ya metieron una segunda solicitud, vamos a ver si responden con detalles, como debería de ser.