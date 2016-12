Garra de León

:Lo que inició como una broma de los santos inocentes, por parte del regidor del PRI de Irapuato, Armando de la Cruz Uribe Valle, con una invitación a la famosa quinceañera Rubí, terminó en una aclaración por parte del municipio de Irapuato en las redes sociales.

:El Regidor hizo uso del canal de televisión que tiene. Subió dos videos pero nunca aclaró que se trataba de una broma. El priista aparece en todas las tomas desde que el equipo sale de Irapuato hasta que llega a San Luis Potosí, luego se le ve entrevistando a los papás de Rubí a los que les entrega un presente. Quien relata la nota insiste una y otra vez que todo se hace en representación del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pero en ningún momento se precisa que es una supuesta broma.

:Ante los comentarios negativos que generaron los videos, donde además se indica que se invitó a Rubí a Irapuato. El Municipio emitió una aclaración a través de las redes sociales “nos deslindamos de contenido de video elaborado por Irapuato TV. Refrendamos seriedad y compromiso con que trabajamos en turismo y seguridad”.

:Y continúa, “al mismo tiempo que exhortamos al regidor Uribe Valle a concentrarnos en las cosas verdaderamente importantes para Irapuato y los Irapuatenses”.

:Si bienes de todos sabido que la relación no es la mejor entre el Alcalde y el priista, seguramente que después de esta broma va directo en declive, hace solo dos semanas el panista le hacía un llamado a no utilizar el cabildo para su lucimiento personal, ni el uso de su canalito de televisión, “ojalá entendiera cuál es el concepto de mediocridad”, dijo.

:Ante esto seguramente el Alcalde no perderá la ocasión en señalarlo una vez que inicien actividades. Habrá que esperar para ver las reacciones que tendrá la broma del priista que al menos en redes sociales no fue bien vista. ¿Viajar hasta San Luis Potosí solo por una broma?, ojalá así también se viera reflejado en el trabajo edilicio.

:Luego de que se ventiló un documento en redes sociales en el que se puede interpretar por los términos que se emplean que el director de Tránsito, Ricardo López López fue “no viable”, para el Centro de Evaluación y Control de Confianza, la oposición en el Ayuntamiento ya exigió que se precise el contenido de dicho documento y a que hace referencia.

:El documento es real. Sin embargo es firmado por el director general del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C-5i, Manuel de Jesús Villarreal Romero y no por el titular del Centros de Evaluación y Control del Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG), José Gustavo Saldívar Bautista.

:Pero no cualquiera tiene acceso a los resultados que emiten el Centro al estar clasificado como reservado. Solo se notifica a los superiores sobre los resultados. Por lo que expertos coinciden en señalar que esta es una película incompleta donde el Municipio tiene que salir a precisar el tema que se indica.

:Si bien Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad en León, emitió una serie de tuits en el que señala, “que todos los titulares de las áreas que conforman la Secretaría de Seguridad, aprobaron sus pruebas de Control de Confianza. Las pruebas de Control de Confianza vigentes nos respaldan como: confiables y calificados para el puesto que desempeñamos”.

:Solo tiene que informar para qué proceso no fue viable Ricardo López. Por cierto, el director de Tránsito presentó las pruebas de control que aplica la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y no el Centro de Evaluación y Control del Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG), en ambos casos el resultado es contundente: aprobado, aprobado con restricciones y no aprobado. Lo cual no es el caso porque no lo indica el documento.

:Al serdocumentos reservados de acuerdo a la Ley en el Municipio ya revisan qué papeles pueden hacer públicos para constatar que Ricardo López López sí tiene acreditadas las pruebas de control y confianza, y a más tardar lo darán a conocer esto porque al tema ya se subieron los regidores de oposición y seguro que lo pedirán en el pleno del Ayuntamiento.