Garra de León

:Y quienes andan muy activos en sus cuentas personales de Twitter son los panistas de Guanajuato criticando el aumento que tendrá el precio de la gasolina a partir del 1 de enero. Mientras que los priistas ni sus luces o de plano por las fechas todos andan de vacaciones.

:Esto luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer la lista de precios que aplicará del 1 de enero al 3 de febrero del 2017, y a partir de ese momento advierte se podrá ajustar hasta dos veces por semana el costo del combustible. Lo cual ocasionó una ola de rechazo en redes sociales.

:De los primeros en pronunciarse fue el alcalde de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal García, al subir una fotografía donde se despliegan los nuevos costos de la gasolina y escribió “estos serán los nuevos precios de las gasolinas en el 2017, con ellos y el dólar a 21 podemos esperar una alza generalizada en los precios”.

:Y en un segundo tuit, el sanmiguelense remata “el gobierno que encabeza @EPN tiene de cabeza al país, + deuda externa, subida generalizada de precios y salarios terribles urge un cambio”.

:Otro panista que se sumó al rechazo del incremento del combustible, fue el ex alcalde y ahora presidente del comité municipal del PAN en Salamanca, Justino Arriaga Roja, y por cierto compañero de grupo al interior del partido de Ricardo Villarreal, “aquí están los resultados de la pésima política económica del @PRI_Nacional #Gasolinazo”. “#Gasolinazo histórico Gracias @EPN”.

:“Gracias Presidente @EPN por el regalo que nos dará a todos los mexicanos empezando el 2017”, tuiteó el ex alcalde de Irapuato, Sixto Zetina, quien por el momento no juega ninguna posición importante en el estado, pero sí dicen está muy activo y cercano con el equipo de la aspirante a la Presidencia de la República, Margarita Zavala.

:A la lista se suma a la diputada Mayra Enriquez Vanderkam, “@diputadospan exigimos al Gobierno Federal una estrategia económica integral que reactive la economía nacional. Grave e inaceptable la política recaudatoria del PRI-Gobierno a base del bolsillo de los mexicanos”. “El “Gasolinazo” es en parte por impuesto excesivo y lesivo para la economía de los mexicanos”.

:Por cierto ante el tema ningún priista de los que están acostumbrados en hacer señalamientos desde sus cuentas ha aparecido y por tanto no han emitido ningún comentario en defensa del Gobierno Federal habrá que esperar a un par de días para escuchar los argumentos que vayan a dar.

:Al dar a conocer ayer la lista de los precios máximos del combustible para Guanajuato, solo fueron considerados 41 de los 46 municipios, dejando a un lado a Atarjea, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tierra Blanca y Xichú, hasta este momento no ha quedado claro por qué no se incluyeron en el resto de la lista, será porque los municipios son tan pequeños que no tienen registrado el servicio.

:De acuerdo a información de la Refinería Antonio M. Amor dicen que a partir de hoy se comenzará a restablecer el servicio en todas las gasolineras. Por lo que aseguran que ya habrá combustible de los tres tipos, Magna, Premium y Diésel para su venta. ¿Será? El mismo pronunciamiento lo han venido haciendo en los últimos días, habrá que darles el beneficio de la duda.

:Y en la cuenta oficial de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se emitió un mensaje en el que piden a la ciudadanía a reportar las gasolineras que “no estén dando servicio”, solo basta con proporcionar el número que se ubica en la parte alta del anuncio.

:Se busca acabar con la supuesta especulación de que se está almacenando el combustible para sacarlo a su venta hasta el próximo domingo que incrementará el costo. Incluso este es un rumor en grande que corre al interior de la Refinería de Salamanca, aunque bueno dicen que oficialmente todo está controlado.