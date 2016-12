Garra de León

:Los que siguen molestos son los panistas de León. A una semana de la sesión del Comité Municipal del PAN que preside Alfredo Ling Altamirano, los ánimos no bajan. Luego del reparto de las carteras y la votación registrada ya se presentó una impugnación, esta fue presentada por Libia Dennise García.

:El caso ya lo trae el Comité Directivo Estatal del PAN donde saben que la impugnación tiene cabida, ya que una de las cosas que alegan es el voto del síndico Luis Ernesto Ayala Torres al ser consejero ex oficio primero debió de haber sido ratificado por el actual comité municipal lo cual no sucedió.

:Lo más que puede suceder es que se le dé la razón a la diputada Libia Dennise y que se reponga el proceso. Es decir, que aprueben el nombramiento como consejero ex oficio a Luis Ernesto Ayala y luego se ponga a votación el reparto de las carteras, y al darse nuevamente una votación de 12 y 12 el voto de calidad lo tendrá Alfredo Ling, tal y como ocurrió en la sesión pasada.

:Lo que sí es un hecho es que esto no deja bien parado a Ling, inicia su administración en el partido con un proceso de impugnación. Seguramente se llevará o ya se llevó una llamada de atención de varios liderazgos, ¿cómo se le pudo ir una cosa tan sencilla con la experiencia que tiene?

:Esto es un claro ejemplo que los panistas identificados con el grupo del senador Fernando Torres Graciano no le dejarán pasar ni una sola. Si bien el lunes pasado decía que en enero concluye el proceso de integración y nombramientos de las carteras, seguramente tendrá que recular y ceder algunas carteras. Así o más claro que no la tendrá tan fácil.

:Ayer la ex alcaldesa y diputada federal, Bárbara Botello, se dio el tiempo para defenderse y para mostrar un finiquito de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual señala que al menos hasta este momento no se prevé alguna responsabilidad en el trabajo que se realizó, esto en un desayuno de fin de año que organizó para hablar de su trabajo legislativo ante los medios.

:Acompañada del presidente del comité municipal el PRI, José Pedroza Cobián, Bárbara Botello se dijo tranquila de que se realice cualquier proceso legal, ya que hoy cuenta con los elementos suficientes para que en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo quede comprobado que se hizo un manejo adecuado de los recursos, por lo que minimizó el hecho de que se diga que hay más denuncias penales que se pueden interponer contra sus ex colaboradores.

:El tema que también la priista tocó antes de que se le preguntara fue la aprobación del aumento al pasaje. Fue crítica y contundente. Lo calificó como una traición a los leoneses y comparó que a diferencia de su administración sí hubo una justificación social como fue excluir del pago a las personas de la tercera edad.

:Por cierto no podía pasar desapercibido el tema de don Jesús Vázquez quien se dijo ‘priista y no panista’ luego de votar a favor el aumento al pasaje, al menos está confirmado que no es un militante activo del partido. No aparece en las listas de militantes de los últimos años. Si bien, la militancia la tiene por haber llegado al Ayuntamiento por el PRI, eso no significa que ande muy activo al interior del partido.

:Los priistas estas molestos con su actuar y el no haber defendido el aumento del pasaje. Y para ser congruente con su ‘soy priista y no panista’, debió haberlo votado en contra al fin de cuentas su voto no iba hacer la diferencia por la mayoría panista.

:Eso sí, Bárbara Botello dejó claro que le interesa participar en el 2018 y señaló que es momento para que el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, renuncie a su cargo donde puede hacer uso de los recursos públicos para su promoción o en el peor de los casos ya lo está haciendo como han denunciado panistas como el senador Fernando Torres Graciano.

:Señaló que en su caso por sus aspiraciones ya anda distraído de sus responsabilidades y los más afectados serán las personas que menos tienen y que son beneficiarios de los diferentes programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado.