Las OTTs son ¿el verdugo de la televisión abierta?

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU), las plataformas Over The Top (OTT) son las que “transmiten información a dispositivos electrónicos conectados a la web, como por ejemplo computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, y Smart TV’s”. Las plataformas OTT tienen un gran potencial de crecimiento en todo el Mundo, a partir del éxito del modelo ‘Netflix’. De acuerdo a Ericsson (2017), la única modalidad consumo audiovisual que crece de forma significativa en el mundo, es la que ocurre a través de Internet Protocolo (IP). Aquí incluidas la OTT, el video streaming y TV de Pago a través de IP. Todos los demás se encuentran en una tendencia de consumo a la baja: TV lineal, TV de Pago (Convencional: satélite o cable), Blue Ray, DVD, grabar audiovisuales o bajar audiovisuales. No obstante, lo que hace exitosa a una OTT no es la plataforma per se, sino la calidad de sus contenidos o narrativas.

De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (2017), la penetración del servicio de video de OTTs en México alcanza las 14 suscripciones por cada 100 hogares, con lo que supera a países como China (13 de cada 100), Turquía (08 de cada 100) y Brasil (10 de cada 100). No obstante, nuestro país aparece muy a la zaga si lo comparamos con Estados Unidos, con 102 suscripciones a plataformas OTT por cada 100 hogares [algunos tienen más de una, por ejemplo, Netflix y HBO GO o FOX +]; Canadá 69 suscripciones OTT por cada 100 hogares; o Chile con 20 por cada 100.

El CEO de Netflix, Reed Hastings, señaló que el futuro de la televisión será la TV IP, la que es difundida y consumida por Internet Protocolo. El atinado argumento del CEO de Netflix, adquiere mayor fuerza y relevancia si se considera el hecho de que en las OTTs tipo ‘Netflix’, ya es posible consumir contenidos en 4K, como la reconocida serie House of Cards –que de hecho fue producida en 6K–. Todo en comparación con la televisión abierta y de pago, en prácticamente todo el mundo, apenas está mudando sus contenidos y señales de analógicos a digitales [1K]. El CEO de Netflix, señala además que “la era de la Televisión Abierta durará de 1930 hasta 2030, y el video por Internet [TV IP] continuará expandiéndose, con mucha mayor resolución, para terminar por absorberla”. Así las cosas, imaginar un escenario tecnológico en el año 2040, nos lleva a preguntarnos ¿quién querrá ver por aire un contenido 1K cuando por Internet se tenga una resolución 10, 15 o 20 veces mayor y la penetración universal del Internet, en la mayoría de los países, se encuentre absolutamente superada? La Televisión Abierta –radiodifundida– paulatinamente terminará por dejar de ser predominante para dar paso a la TV IP; sobre todo, porque de acuerdo a ‘Ericsson’, para el año 2020 habrá conectados a Internet 15 mil millones de dispositivos móviles por persona, en todo el Mundo…

