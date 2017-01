El gasolinazo: los clavos del ataúd

Un año desalentador para muchos mexicanos, debido a las dificultades inherentes al aumento irremediable en el costo de vida. El aumento de precios supone, siempre, una disminución de los niveles de bienestar social. El aumento a las gasolinas es ya el pretexto para aumentar precios de productos y servicios al ser el combustible un insumo básico para el transporte en general, así como para la fabricación y distribución de productos. De tal suerte que el 2017 arranca con un bien merecido repudio al gobierno. Entendido por tal los tres poderes y, en algunos casos, los tres ámbitos también.

Todo indica que en México se configura el caldo de cultivo perfecto para el discurso que alentó al populismo a sendos triunfos en diversos países durante 2016. Las cosas se prefiguran muy complejas para el partido en el gobierno. No obstante, hasta hoy, las protestas se aprecian mucho menores a la efervescencia discursiva que se advierte en las redes sociales. Por ejemplo, en CDMX, por medio de cadenas en WhatsApp, se convocó a marchar este 1° de enero, al medio día. No obstante, a la cita muy cacareada en redes sociales asistieron apenas 200 manifestantes en el Ángel de la Independencia, marchando hasta el zócalo capitalino. En GDL llegan también cadenas para invitar a no pagar los impuestos como predial, multas, permisos, y nada que vaya a parar a las arcas del gobierno. Incluso, través del bautizado “boycott económico”, ciudades como CDMX, MTY, GDL, QRO, León, Chihuahua, Veracruz, y algunas de las fronteras, despliegan mensajes de protesta que parecen tener una repercusión virtual que no se traduce en acciones puntuales.

Tal vez el caso más serio ocurrió ayer, cuando se bloqueó la carretera México-Querétaro por un grupo de personas (alrededor de 500 personas, según PROCESO), paralizando el kilómetro 102 de la autopista (a la altura de Jilotepec), en ambas direcciones. El caos llegó a que se permitiera el paso de cinco vehículos particulares cada media hora, sin dar esta “concesión” para los autobuses y transporte de carga. Empero, a las 18:00 horas, CAPUFE twiteó el restablecimiento de la circulación en esta importante vía. Fuera de eso, las protestas anunciadas resultaron muy menores en la realidad: “Movilización contra el Gasolinazo GDL”, “Marcha pacífica ¡No al Gasolinazo!”, son algunos de los grupos para manifestarse hoy contra el alza del precio de la gasolina.

Si bien es cierto que las protestas han resultado, hasta ahora, muy desarticuladas; la sanción más efectiva se perfila en las urnas este mismo año, cuando se celebren elecciones locales que crearán una inercia rumbo al 2018. Especialmente las elecciones en el Estado de México, que se sobresalen por ser consideradas como “la madre de todas las batallas”. Entonces podremos sopesar los verdaderos efectos del gasolinazo...

