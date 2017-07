La fotomulta, con Autotraffic, es insostenible

El pasado martes, el gobierno de Jalisco lanzó una consulta pública en Facebook, por medio de la herramienta Google Forms. El título de la “consulta” dice: “Ayúdanos a seguir salvando más vidas”. Así es como llaman a la “consulta”, que en realidad, se compone de algunas preguntas absurdamente redactadas para inducir las respuesta. Veamos.

Arrancan con un título de ‘perogrullo’ -para expresar una cosa que es tan sabida y obvia, que resulta tonto decirla-. Buscan que, de inicio, se asuma que el gobierno –a través de las blancas palomas ‘de Autotraffic’, que se llevan el 40% de cada multa pagada– está “salvando vidas” (un intento de paternalismo trasnochado). La polémica, en realidad, es porque se aplican fotomultas con fines recaudatorios, con cuotas pactadas por mes, asociados dudosamente con una empresa. Se esbozan frases como, “no nos gusta ser multados habiendo dudas sobre el manejo de los recursos que se recaudan y las herramientas que se utilizan”. Afirma, además, que “con el programa de fotoinfracción se han reducido hasta en 40% los accidentes asociados al exceso de velocidad”. Otra aseveración que no se respaldada, hasta la fecha, por ningún estudio que demuestre específicamente la incidencia del programa de foto infracciones en la reducción de accidentes, justo en los puntos donde están los radares.

Con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la primera pregunta induce la respuesta, tal vez porque el propósito de la “consulta” es la justificación de la Fotomulta de Autotraffic; obvio, al evadir que el cuestionamiento público hoy es por las sospechas fundadas de corrupción con la empresa, NO por las multas o sanciones por manejar a exceso de velocidad. Para curarse en salud, ofrecen una gráfica en la que a nivel mundial, el número de “traumatismos causados por el tránsito” (sic) suponen la muerte de personas entre 15 a 29 años – ojo, un dato ¡de 2012!–. El truco es que no especifica si se trata de atropellados, accidentes no relacionados con el exceso de velocidad, conductores embriagados, drogados, falta de pericia al volante, distracciones (celulares), o cualquier otra causa de muerte. Nada que específicamente relacione los números o tipos de accidentes, con el exceso de velocidad. Así que la gráfica, diseñada para respaldar la existencia de un programa muy cuestionado por la participación de una empresa en algo que está pactado como negocio (el #FotoNegocio), lejos de aportar información precisa, parece ir por el deliberado objetivo de justificar la fotomulta. Continúan con las interrogantes inductoras ¿Conoces a alguien que haya sufrido un accidente por circular a exceso de velocidad? ¡Obvio!, todos conocemos casos... pero ¿Eso justifica el 40% para una empresa, que se pacten 85 mil multas por mes mediante contrato, que se niegue el derecho Constitucional de audiencia a los sancionados, que la Fotomulta sea ilegal…? Continúa, “¿Consideras importante controlar los límites de velocidad para reducir accidentes?”, ¡naturalmente que es importante! (aquí es cuando ya te preguntas, ¿a dónde quiere llevarme?, ¿acaso creen que somos tontos?). Por ejemplo, la pretendida “consulta” no ofrece la posibilidad de opinar sobre cómo debería controlarse la velocidad: si a través de la presencia de patrullas, de operativos (como el Torito), con oficiales de carne y hueso, o mediante la aplicación automatizada de foto multas, debidamente legislada y exclusivamente a cargo del gobierno.

En el programa “Salvando Vidas”, por ejemplo, no interviene ninguna empresa particular, ni se configura un negocio –corrupto- para disminuir las muertes por conducir alcoholizado. Este sí es programa preventivo y útil, con el que efectivamente el gobierno –sólo ellos- disminuyen las víctimas por manejar en estado de ebriedad. Sí inhibe la conducta, detiene –y evita que siga al volante– al conductor ebrio, aplica la sanción al conductor –no al vehículo, como en la fotomulta–. Con el “Torito” sí se salvan vidas, y no se tuvo que recurrir a la asociación –corrupta– con una empresa para configurar una operación mercantil, como el #FotoNegocio. Déjense de cuentos. La respuesta la saben. La fotomulta con Autotraffic, resulta tan burda que es, simplemente, insostenible…