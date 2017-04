Duarte y Yarrington. Emilio González, ¿cuándo?

Naturalmente que significa una buena noticia la detención de Javier Duarte y de Tomás Yarrington. Ahora falta que el Estado mexicano sea capaz de aplicarles un castigo ejemplar a estos delincuentes de cuello blanco. Que fuesen detenidos es, apenas una parte muy pequeña del proceso para poderlos castigar, sobre todo en un país donde el poder judicial imparte justicia a modo para los que tienen poder y dinero. Si bien este par de personajes perdieron buena parte de las fuentes más significativas de su poder; en cuanto a dinero, tienen suficiente aún para poder pagar un juicio del que al cabo de unos cuantos años suelen salir airosos. Seguramente encontrarán un juez que les otorgue algún amparo o que use el derecho para emitir una sentencia injusta y los deje en libertad, bajo cualquier argucia legal. A Javier Duarte, hasta el año anterior, la PGR le pudo asegurar 112 cuentas bancarias, 5 empresas, 4 propiedades y además dinero en efectivo, en contubernio con otros actores entre los que figuran amistades, empresarios, familiares y ex servidores públicos. Sólo se han podido recuperar 421 millones de pesos que fueron desviados durante la administración del ex gobernador de Veracruz. Todo este escandaloso caso ocurrió a los ojos de todos, sin que nadie reparara en lo que ocurría.

Por ejemplo, la OCDE advierte en un reciente estudio que los mexicanos consideran a su gobierno como uno “altamente corrupto”, y a la par, aceptan pagar sobornos y evadir impuestos como parte de este abanico de prácticas corruptoras. Mientras en otros países un 10% de ciudadanos han aceptado sobornar a un policía, en México se aprecia un 60% de ciudadanos que lo han hecho. México acredita el mayor porcentaje de personas que no paga su transporte público, marcando el estudio un 12%, quedando en un deshonroso primer lugar, seguido de Suecia con 4%.

Policía, partidos políticos, gobierno federal, instituciones encargadas de la justicia, diputados y senadores, gobiernos estatales, gobiernos municipales, institutos electorales, medios, así como jueces y magistrados, son los diez primeros lugares percibidos como “muy frecuentes” en corrupción, según las respuestas de los encuestados y los datos del INEGI plasmados en el estudio de la OCDE “OECD Integrity Review of Mexico”. Incluso, el 17.6% de empresas han experimentado al menos una solicitud de soborno; 9.6% de las transacciones públicas (empresas con gobierno) han experimentado la solicitud de un obsequio o un pago ‘informal’; un 4.5% del valor del contrato es lo que se paga en promedio para asegurarlo; 11.6% de las empresas han dado obsequios a servidores públicos ‘para que las cosas se hagan’; y 50% de las empresas identifican la corrupción como la mayor restricción para operar. Ahora bien, ¿dónde está la causa? La corrupción existe en todos los países, pero es la falta de castigo a los actos de corrupción, lo que hace la diferencia…

