El acceso a Internet modificó la forma en que nos comunicamos, y también, entre otras cosas, la forma en que accedemos a la información. En la llamada 'Era Digital', el esquema multiplataforma, o multipantalla, se convirtió en el núcleo de la estrategia de comunicación, que dio lugar a lo que hoy conocemos por convergencia; esto es, la interconexión de tecnologías de la información, contenido audiovisual y multimedia, y redes de comunicación que surgieron como consecuencia del acceso cada vez mayor a Internet. También, como resultado del cambio tecnológico, para configurar un espacio digital que permite interrelacionar distintos aparatos receptores, lenguajes, mensajes y modos de consumo. Con este impacto tecnológico, la televisión terminó por sumarse al espacio digital. Para ello dio un salto de una señal análoga, a una digital terrestre (TDT). De la 'Caja Idiota', a la 'Smart TV'. No obstante, las dos grandes características de la era digital de la televisión son, a) la multipantalla y b) el acceso de los contenidos a través de Internet Protocolo (IPTV).

Según cifras del 31 de marzo 2017, son 3 mil 739 millones 698 mil 500 usuarios de Internet en el mundo, con un crecimiento sostenido (un 49.7% de penetración en 7 mil 500 millones de habitantes) que exige a la televisión un proceso para adaptarse a un desarrollo tecnológico que evoluciona vertiginosamente en las distintos dispositivos, esos que hoy poseen una pantalla: televisión a través del Smartphone, PC, laptops, pantallas, tablets, Smart TV's, que con su capacidad de acceso a Internet son potenciales televisiones que hoy permiten un consumo no convencional del audiovisual. Uno que antes sólo era posible a través de la televisión análoga de cinescopio. Así que se puede decir que Internet es la red responsable de que todos los estudios reporten un crecimiento de 50% del consumo del audiovisual, a nivel mundial. La mitad del consumo de contenidos audiovisuales ocurre hoy, a través de Internet, y preponderantemente (en este rubro), mediante un Smartphone.

El reto de los medios, de cara a la convergencia, está precisamente en gestionar correctamente sus contenidos en todas esas pantallas, a través de las distintas plataformas que día a día se van actualizando y alojan cada vez más contenidos que podrán ser visualizados en un espectro digital multipantalla, gracias a la velocidad en el flujo de datos que proporciona una conexión a Internet (incluso ya el Internet móvil), así como la alta calidad de resolución de la imagen (2 y 4 K), la facilidad para personalizar el consumo (idioma, calidad de audio, resolución de la pantalla, subtítulos, etc.), la capacidad de interactuar con la audiencia mediante las redes sociales, y de consumir los contenidos en movimiento, usando los diversos dispositivos móviles que se conectan a internet inalámbrico.

Incluso, los dispositivos móviles son hoy los preferidos de los usuarios para el consumo de medios online. El incremento exponencial del consumo de datos móviles, en promedio 65.5% a nivel mundial en 2016, según CISCO Systems, modifica el modelo de negocio, los horarios triple AAA de rating, el rol del programador, la duración de los formatos, los horarios de transmisión y el consumo lineal (en vivo) y no lineal (bajo demanda) de los contenidos audiovisuales. Justamente como respuesta a la 'Era Digital', surgen como alternativas a la televisión lineal (en vivo), las plataformas OTT (Over The Top, tipo Netflix) para gestionar contenidos audiovisuales a todo un mosaico de dispositivos con pantalla, conectados a Internet. Estas novedosas formas de consumo, consolidan hábitos diferenciados, dependiendo del tipo de contenidos. Para consumir cine y series de TV, las plataformas tipo Netflix cobran cada vez más suscriptores (100 millones de abonados, sólo para Netflix). Mientras que el consumo de noticias, deportes, eventos especiales y debates televisados, mantiene su preferencia fundamentalmente a través de la televisión en vivo (lineal). Los contenidos -cada vez de mayor calidad- que se pueden conseguir a través de una OTT (Blim, Claro Video, Cinépolis Klic, Netflix...) entran en competencia con los de la televisión lineal, diversificando las formas y modos de consumo y, con ello, las opciones para el consumidor, afortunadamente...

