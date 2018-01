¿Quiénes sostienen el "#FotoNegocio" de Autotraffic, vigente?

El 16 de julio de 2017, MILENIO JALISCO consignó las “cinco medidas para transformar y mejorar el programa de foto infracciones, entre las cuales están la cancelación del contrato con Autotraffic”. Después de una consulta pública en redes sociales, el Aristóteles Sandoval exclamó: “He instruido al Subsecretario de Administración a que dé inicio al proceso de cancelación o liquidación anticipada del contrato con la empresa que opera este programa, le instruyo a que lo haga salvaguardando las finanzas del Estado, que llegue a un acuerdo razonable a fin de que sea una transición benéfica para el Estado”. El compromiso fue terminar este contrato a más tardar en noviembre de 2017, para que fuera Jalisco y no una empresa, la que se quedara con los recursos productos de las infracciones pagadas por los automovilistas.

Esta instrucción del gobernador se suma a las muchas que se incumplen por la interferencia interesada de los burócratas beneficiados del contrato con Autotraffic. No se cumple, porque los coyotes que pactaron la fotomulta -corregida y aumentada con este gobierno- que aún están en gabinete, han aplicado una conveniente táctica dilatoria, y alentaron a la empresa para que encuentre los resquicios legales para no terminar con el #FotoNegocio, hasta que concluya este gobierno. No renunciarán fácil a seguir mamando de la ubre que les entrega millones de pesos por mes. De esta forma continúan beneficiándose de las comisiones que reciben por sostener el #FotoNegocio, suficientemente desacreditado y repudiado en Jalisco. De sobra se demostró que NO se justifican las altas comisiones que Autotraffic recibe de cada multa pagada, como que son ilegales y violentan la garantía de audiencia. Además que se aplican con un interés meramente recaudatorio – y no preventivo-, porque entre más multas aplican, más dinero recibe la empresa y los coyotes funcionarios que aún la sostienen, incluso en contra de la instrucción del gobernador.

La mafia que defiende el #FotoNegocio desde el gobierno ha encarecido el monto de la liquidación para Autotraffic, que inicialmente se estimó en 70 millones de pesos, y que ahora declaran que ya va en 120 o 130 (Héctor Pérez Partida, dixit). Es parte de la estrategia para estirar lo más posible el contrato vigente, ahora que ven inminente la alternancia, y tal vez, la muerte de la gallina de los huevos de oro.

Y para que el moche no baje, se aplican nuevos atropellos. Los automovilistas denuncian que las notificaciones de las fotomultas llegan vencidas, cuando las notifican. Porque ahora ni eso hacen ya, con la deliberada intención de que no puedan realizar ‘pronto pago’, y con ello acceder a un 50 por ciento de descuento. Así que el #FotoNegocio goza hoy de cabal salud, al inicio de 2018, cuando debió ser cancelado desde el mes de noviembre de 2017.

