Mucho por qué vivir

Eres afortunado de estar en esta tierra; envidia de los Ángeles. Tienes el derecho de equivocarte y recapacitar, y empezar de nuevo. Muy probablemente tus riñones funcionan a la perfección; hay muchos que pasarán el resto de su vida junto a una máquina de hemodiálisis y así sonríen y comparten sus historias a las enfermeras… ¿de verdad crees que tienes razones para quejarte?

De todos los portentos que el Diseñador Perfecto te permite contemplar, no hay ninguno tan maravilloso como las personas y tu propia vida. Hay tantas maravillas para regocijarte: oler el mar y llenarte de arena, el carrito de elotes empujado por unas manos morenas; prueba de la fe y del trabajo de un hombre por sus hijos. El ruido de los autos que te despierta; la gente se levantó y está motivada. ¿Qué esperas para subirte al tren de la vida?

Y si tienes la dicha de sentir una pequeña mano entre la tuya, es que un niño camina a tu lado y eres su héroe; no lo decepciones!

Sabes que podrías ya no estar mañana; pero te irías con la certeza de que venir a este mundo ha valido la pena; por perderte así en los ojos de la persona amada, y sentirte cerquita de Dios con su mirada; cuna de mil soles, cascada de agua pura, un trampolín paratocar las estrellas… cuando miras esos ojos sabes que el sol salió dos veces; una en el horizonte y otra en sus pupilas.

Eres afortunado de decir te amo; y aunque el cielo te cayera encima, el recuerdo de sus manos te marcó el alma para siempre; ya sabes lo que se siente enamorarte. Y que tu adrenalina salte en el corazón y que una primavera de mariposas te florezca en el vientre cuando la ves venir. Los Angeles te envidian. Por tu maravillosa imperfección; por la posibilidad de poder decir “perdóname” y arrebatarle un suspiro a la gente.

No puedes dejar de creer en las personas. ¿Amaneciste otra vez hoy, no es así? ¿Quién eres tú entonces, para negarle otra oportunidad al que te hiere? Dios no lleva registro de tus múltiples fallas. Así que tira tu libreta de rencores. Espera cosas buenas de la gente. Sabes que no hay garantía alguna, pero ponerle blindaje al corazón, sería perderse de la vida. Así que quítate el guante de látex y toca el mundo.