El valor del agradecimiento

Dar gracias es el lenguaje universal para seguir recibiendo bendiciones. Agradece a Dios, por incluirte en sus planes para hoy; es la forma en que correspondes a su sonrisa, en que devuelves la mirada y te das por enterado que él te toma en cuenta. Por cada experiencia dolorosa que se salió de tus manos; es parte de lo que te convirtió en lo quien eres y te permitió llegar hasta dónde estás.

Dale gracias a tu familia que te otorgó ese sentido de pertenencia. Tus padres, son parte de la cadena de Milagros con que se produce la vida. Son co-creadores del Gran Arquitecto. Son el instrumento para que la Magia de la Vida se manifestara.

Dale las gracias a la persona que te roba el corazón y libera mariposas al verla venir; a esa pareja que te rescató de tu pozo oscuro y te hizo atreverte a amar, que le devolvió el brillo a tu mirada y la paz a tu beligerante corazón. Agradécele por el talento involuntario de hacer nacer el sol en sus ojos, y poder pasar el tiempo extasiado mirando sus pupilas. Agradece porque es un ángel que te recordó que estás vivo. Por hallarte.

Agradece a cada persona que tocó tu vida, y dejó una enseñanza, en comprensión o en dolor. Por la pieza del rompecabezas que vino a colocar en su justo sitio. Recuerda: no toda la gente que toca tu vida venía destinada a permanecer a tu lado; su Misión solo era despertarte, señalarte algo; enseñarte algo. Por lo que haya sido, ten la humildad de desearles luz y decir “gracias”.

Agradece al desamparado en la calle, al desconocido que trabaja bajo el sol, al enfermo que mendiga y te muestra en carne propia, que el dolor y el horror también son parte de esta vida. Dales las gracias porque te recuerdan que Dios existe. No seas como los ingratos confundidos que piensan que Dios no hace nada por esa gente… por supuesto que lo hizo: te puso a ti en su camino para que salgas de tu cómoda vida de indiferencia, y te atrevas a hacer algo por esos humanos que te rodean. Te puso a ti ahí para inspirar a otros a que despierten de su propio egoísmo. Si no existiera la injusticia, ¿cómo surgiría la grandeza de tu alma? Eres un Instrumento Divino; ayudante del Todopoderoso. Da las gracias por ello.