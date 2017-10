Ser joven no significa tomar decisiones tontas

Dejarás atrás la infancia pero que no necesitas dejar de ser tú. No tienes que buscar afuera tu propia identidad ni hacer lo mismo que otros. No tienes que pasar los días intentando parecerte a alguien más.

Es seguir siendo tú mismo. No hace falta actuar como tonto haciendo las mismas cosas ridículas de tus compañeros de escuela que les encanta meterse en problemas.

Lograr que te corran del colegio no es cool. Eso no te vuelve popular. Te vuelve simplemente un fracasado. Ah! y un payaso.

Ser adolescente no significa que tengas que alcoholizarte o drogarte como los demás, para que te acepten en su círculo. ¿quién te dijo que juntarte con perdedores hará de ti una persona importante?

Y si eres de los que responsabilizas a tus padres de todas Las tonterías qué haces, ya es tiempo de que te preguntes algo: ¿piensas llegar a los 30 o los 40 culpando a tu familia por ser un fracasado?

Enojarte con tus padres y juzgarlos es muy fácil. Señalar sus fallas puede parecerte muy sencillo, pero escudarte en sus errores para justificar los que tú cometes, es un argumento carente de validez: mientras no trabajes y te desveles como ellos, y no seas tú quien lleve el dinero a la casa, mientras no puedas hacerte cargo siquiera de ti mismo y ser independiente, no tienes derecho a justificar tus fallas señalando a tus padres. Consigue un empleo, lava tu ropa, cubre tus gastos, y entonces la palabra libertad cobrará sentido

¿Cuál es tu pretexto para tomar decisiones tontas? Quizá te tocó ver que tu padre te abandonara. O quizá tú madre no es todo lo dulce y comprensiva que quisieras. Pero ¿te digo algo? La peor cosa que puedes hacer para desperdiciar tu vida es sentir lástima por ti mismo.

No eres ni el primero ni el único que ha vivido con esta clase de problemas. Pero estás a tiempo de cambiar tu vida. Y solo hay dos maneras de vivirla: Como una víctima o como un guerrero.

Si eliges sentirte víctima nunca dejarás de ser un mediocre. Si eliges ser un guerrero, podrás ver que no importa lo duro que haya sido tu infancia o lo difícil que pueda ser tu familia, lo más maravilloso es que estás vivo y tienes el poder de hacer mejor las cosas.