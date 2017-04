Renacer, reinventarse (Nunca somos lo mismo)

Escuchaba los pájaros y su armónico estruendo en los arboles, coincidiendo con la salida del sol, del nuevo día… y su ruido me hizo darme cuenta de que yo ya no era el mismo, que era otro en un día también distinto. Y el darse cuenta se extendió, y fue como un relámpago; ¡todo renace! Ya nada es igual que ayer. Sólo la flojera y la autocomplacencia nos hacen volver a lo mismo que tanto detestamos.

Esos pájaros también tenían una nueva oportunidad de ser, de estar. Quizá por eso -pensé- tanta algarabía. ¿Cuánto vale un día más sobre la tierra para los que ya no están aquí? ¿Cuánto pagaría por ese sólo día, si de pronto me descubriera flotando en calidad de espectro sobre las casas y personas que hoy veo? ¿Si de pronto la muerte me sorprendiera y no me diera tiempo de arreglar tanta obsesión?

Me olvidé de vivir, dice una canción. Sé que me volvería a morir por una hora de ese sol desquiciante de agosto, del que tanto me quejo. ¡Pero gracias a Dios estaba vivo! El tesoro estaba ahí; no sólo en los arboles sino en todas partes. Fue quizá el descubrimiento más monumental de mi existencia. Era eso precisamente; ¡La vida! ¿Cómo no me había dado cuenta desde antes? Podemos elegir dejar de ser lo que no nos gusta. Podemos elegir no regresar a lo que éramos en el instante pasado, ser nuevos como el presente que siempre se está yendo. Es una decisión. Hasta mis células no serán las mismas dentro de pocos días.

El verde rabioso de las hojas, contrastando con el negro azulado de esos pajarracos flacos y escandalosos, fueron el marco de una enseñanza grandiosa. Esas aves me estaban dando una lección digna de un maestro zen. No tuve que ir al Tíbet ni a la India, ni recluirme en un monasterio, ni beberme a Osho. Tuve un atisbo a la verdad antes de regresar a mi estupidez usual. La vida latía y pulsaba en ese árbol y en todo lo que me rodeaba y estaba adentro de mí. De pronto, otro verde, el del semáforo, me sacó de mis cavilaciones. Y ahorita, sigo contando los mil motivos maravillosos para sentirme afortunado por haber amanecido. Los tordos, urracas, y zacateros, me enseñaron que quejarme de cualquier cosa, era desperdiciar la vida.