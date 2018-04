Nobleza Obliga: El Liderazgo de Andrés Zorrilla.

El reto más importante en el trabajo de un Líder, es la conquista de sí mismo. El trabajo del escultor para cincelar la roca, implica además de la virtud del arte, la paciencia de esperar y seguir puliendo el propio esfuerzo, al margen de las críticas sobre la figura que se modela. El resultado al final habla por sí solo. Y acalla los murmullos. Ha sido esta la travesía y el estilo en la conducción de Andres Zorrilla. Un alcalde que sienta un precedente y un hito histórico. No solo en las obras y las transformaciones realizadas, sino en la manera de enfrentar los retos y escalar murallas. Tres han sido los resultados más destacados del golpe de timón que le imprime al barco de una ciudad compleja como lo es Madero: Desarrollo Urbano, Cercanía con la Gente, y Silenciar a las críticas con resultados, no con discursos.

Esto último destaca un estilo de alta dirección que no se detiene a devolver las piedras lanzadas por la espalda. El sigue caminando a donde dijo que llegaría: cumplirle a la gente. Mientras sus detractores se desgastan en idear falacias y calumnias, su Liderazgo se fortalece con los hechos como respaldo. A cada crítica infundada, su Gobierno responde pavimentando calles. Ante cada difamación, más obras pluviales. Por cada nueva mentira mal fabricada, hay otra colonia que se suma a la lista de compromisos cumplidos.

Es este, y no el escándalo, su camino. Engancharse no es su estilo. Los anzuelos no funcionan con su manera de hacer política. El no entra al juego de los periodicazos. No se desgasta en mirar siquiera a los que, tras el anonimato y la cobardía, usan las redes sociales como trinchera. No es su guerra. Simplemente no es su arena. Mientras el resentimiento de los que restan, los hunde en su propio lodo, él mantiene la camisa blanca y camina con los que suman. Con los que aportan. Con los que saben que el cambio se gesta en todos, día tras días. Adiós a los estilos mesiánicos. A la alegata y el golpeteo. El no tiene tiempo para amarillismo. Está ocupado convenciendo a Madero, de que merecemos un lugar mejor. Su Liderazgo es de otro tipo: acorde con la madera de que está hecho. Nobleza Obliga.