La Mano del Padre Celeste no es invisible; siente el aire en que te mueves... con ella dirige el aliento que nos hace estar vivos. Te toma de la mano al nacer, sopla en ti el aliento de vida y te hace gritar en tu primer llanto. Es la que de nuevo toma tu mano y te levanta de la tierra cuando tu Misión termina.

Está en la sonrisa de la gente y en el seno de las plantas; en las flores que a diario renacen, gracias al noble jardinero que cuida su existencia. En la yerba del camino que nadie cuida y nadie riega, y aún así reverdece día a día. Es la que acaricia tu cabeza y te despeina en las noches de tribulaciones. La que apacigua tu espíritu y devuelve tu inquietud a sus cauces. No está lejos en mitad del dolor y del hambre de otros; actúa a través de ti cuando por fin te decides a hacer algo.

La Mano del Padre es quien riega la semilla y hace fecunda a la tierra. La Mano del Padre se estrecha, fría; en las heladas del invierno, ardiente; en el cálido viento del verano.

Con ella equilibra el baile infinito de los astros...¿Acaso no ves las estrellas y el sol a diario?

La Mano del Padre pasea las nubes, orienta los cauces; la Mano del Padre restaura a tus células cuando se hieren. Les ha mostrado a cada una cómo funcionar para ser el templo de tu alma y poder deambular en la tierra. Ella traza el vuelo de de aves e insectos, ella pinta los dorados atardeceres con que suspiras; gira tu cabeza para mirar la sonrisa de un niño y hacer que la ternura te contagie.

La Mano del Padre se posa suave en tus labios para silenciarlos, apacigua tu cólera y te hace reflexionar y sentir el dolor de otros para no herirlos. No estuvo lejos en tus noches de angustia. Fue la que te arrullaba, te hacía dormir y te pintaba un día nuevo a la mañana siguiente. Te hizo una seña para empezar de nuevo. Te hizo saber que seguía ahí. No te dejaba llorar a solas; estaba en tu hombro y secaba tus lágrimas. El Padre vive tu alegría y se estremece con tus tristezas. Eso de que está en todas partes no es una metáfora.

La Mano del Padre no es invisible; la tienes tan cerca que sus huellas digitales

se han mezclado con tus facciones.