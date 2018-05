La violencia: foco rojo electoral

El proceso en curso, para elegir integrantes de los ayuntamientos y de la legislatura local, ha entrado en una etapa de tensiones. El asesinato del candidato a presidente municipal en Tenango del Aire, Adiel Zerman, ha prendido los focos rojos en los comicios locales. Eso se reflejó en la sesión del IEEM del 9 de mayo, donde hubo recriminaciones al gobierno estatal y al partido gobernante.Aunque el asunto de la violencia política no es nuevo en el estado, este año 2018 ha sido particularmente grave. En este espacio se ha dado cuenta, en otros momentos, de acontecimientos donde han muerto militantes de Morena o el PRI, pero el último asesinato se da en el contexto de las campañas electorales, por lo cual se hace más grave.Además, ocurre en un contexto nacional de mucha violencia, muy próximo al asesinato de otros dos candidatos: uno del PRI en Guerrero y otro de Morena en Guanajuato. Pero más grave aún porque tan solo en lo que va del año son decenas de asesinatos los que han ocurrido en el país. En estas estadísticas fatales el estado de México ocupa siempre el quinto lugar.Las elecciones de 2018 parece que no solo serán las más complejas de nuestra historia reciente, sino también las más violentas. El asunto es tan grave que ya se pronunciaron sobre el tema los presidentes del INE; de la CNDH y de la CIDH, entre otros. A pesar de eso, no ha habido una postura explícita por parte del presidente del IEEM.Estos hechos se suman a lo denunciado por el partido Nueva Alianza al momento del registro de sus planillas: las amenazas de grupos delictivos le impidieron completar sus listas en varios municipios. A pesar de eso, autoridades y partidos han evitado reconocer abiertamente que hay focos rojos, especialmente en el sur del estado, aunque ya ninguna región escapa a la violencia.Aunque parece evidente que la mayoría de estos crímenes provienen de la delincuencia organizada, para descartar los móviles políticos hace falta que las autoridades federales y estatales los esclarezcan y castiguen. De lo contrario la política puede convertirse en una actividad de altos riesgo en México.La situación de inseguridad generalizada es ya insostenible. Tenemos niveles de violencia de países donde impera la ley del más fuerte. Es imperativo dotar a las elecciones de seguridad; ésta es una condición necesaria para que, en un ambiente de paz, la ciudadanía participe masivamente y no huya de las urnas el día de la jornada electoral.