El Estado ante las libertades ciudadanas

El Estado de derecho es un conjunto de instituciones para hacer cumplir las leyes y salvaguardar las garantías individuales. Está hecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Cumplir esta obligación es fundamental para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad democrática. Las atribuciones del Estado de leyes son un mandato de los ciudadanos, que han decidido dotarlo de poder. Por lo tanto, la actuación estatal debe estar sujeta a la legalidad. Por ningún motivo debe colocarse por encima de ella.

Una obligación fundamental del Estado de derecho es generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos y las libertades. Desde su aparición, a pesar de sus diversas transformaciones, el cumplimiento de este deber legitima la permanencia del Estado de leyes. No hacerlo representa un contrasentido que pone en entredicho su existencia. Esta función es esencial en cualquier sistema democrático. Por eso debe aplicarse en todo momento.

En otros casos, como en los sistemas totalitarios o autoritarios, las instituciones estales son utilizadas para limitar las libertades políticas e incluso para transgredir la esfera privada de individuos que son vistos como opositores. El riesgo de que esto ocurra en una democracia es la generación de una actitud de temor y desconfianza entre la ciudadanía. Por eso no debe permitirse el uso de la tecnología para espiar a otros, solo porque piensan de forma distinta. Al contrario, el Estado de leyes debe garantizar el ejercicio pleno de sus libertades.

Es importante que en países como el nuestro se reflexione críticamente sobre el funcionamiento del Estado de derecho, pues persisten prácticas que minan su legitimidad. Es prioritario que éste proteja y salvaguarde las garantías individuales, porque se corre el peligro de llegar a lo planteado por George Orwell, en la novela 1984, donde el Estado es el "Gran Hermano" que vigila todo, incluso la intimidad de los ciudadanos.

La exigencia ciudadana en México va en ese sentido. No se puede invadir la privacidad de las personas, al espiar su vida cotidiana a través de dispositivos tecnológicos avanzados. Las libertades ciudadanas no pueden ser violentadas por los gobernantes de ninguna forma. Es una abierta transgresión a una disposición constitucional contenida en el artículo 16. La nación entera merece una explicación y acciones concretas. Estas prácticas no deben tener cabida en un Estado de leyes.