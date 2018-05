Propaganda electoral: freno a la injerencia privada

Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, con el voto favorable de Adriana Favela y Benito Nacif, negara las medidas cautelares para que el spot de Mexicanos Primero, ¿Y si los niños fueran candidatos?, fuera retirado de los medios de comunicación, finalmente el TEPJF les enmendó la plana de nuevo a los consejeros.

Ante la clara prohibición constitucional de que los particulares compren espacios en radio y televisión, para difundir mensajes que tengan fines proselitistas o influir en el ánimo de los electores, de forma unánime los integrantes de la sala superior del TEPJF decidieron revocar el acuerdo de la Comisión del INE que permitió su difusión durante varias semanas.

La pregunta es por qué los consejeros del INE que votaron en contra de las medidas cautelares solicitadas mantuvieron al aire un spot que claramente hace una invitación a pensar para elegir un candidato que apoye la transformación educativa.

A pesar de la mención expresa de la palabra elegir, Favela y Nacif decidieron que se trataba de un mensaje genérico sobre un tema de interés público.

Debido a la gravedad del hecho, ya que podía reeditarse lo vivido en 2006, con los spots del Consejo Coordinador Empresarial, el TEPJF decidió dejar en claro que la prohibición de que los particulares contraten espacios publicitarios con fines electorales es absoluta y no admite excepciones.

Este hecho hace suponer que en lo sucesivo el INE detendrá de forma inmediata cualquier iniciativa en este sentido.

En un escenario de alta competitividad electoral es imprescindible que las autoridades electorales, INE y TEPJF, apliquen de manera rigurosa la ley:

No hacerlo en tiempo y forma puede dar una ventaja indebida a uno de los competidores.

Esto es importante porque si se aplica, pero no se hace a tiempo, es probable que el daño sea irreparable. Aquí aplica la conocida frase de que "justicia que no es expedita, no es justicia".

Las autoridades electorales tienen que estar atentas a que los contendientes no aprovechen los vacíos y omisiones que la legislación pueda tener, pero sobre todo de que la constitución no se a violada de manera flagrante, como en el caso expuesto.

Tiene que cuidarse que los empresarios no se conviertan, una vez más, en los grandes electores del país.

La decisión de quién gobernará y con qué proyecto político es algo que corresponde a todos los ciudadanos mexicanos.

No solo es de quienes pueden pagar spots.