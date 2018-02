Edomex, inseguridad y política

Todo parece indicar que la inseguridad no tiene fin en nuestra entidad.

Es un fenómeno generalizado en el territorio mexiquense, que se ha recrudecido en los últimos dos sexenios, por lo cual era de esperarse que se combatiera enérgicamente durante el gobierno de Alfredo del Mazo.

Desafortunadamente no se ha dado una respuesta de este tipo.

El problema de la inseguridad ya no solo abarca todos los estratos sociales, ahora también está presente el mundo de la política, donde la delincuencia común y organizada hace valer su fuerza.

Ciertos acontecimientos trágicos, como el del 5 de febrero, cuando falleció el diputado federal del PRI, Francisco Rojas San Román, y aspirante a precandidato a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, a causa de un ataque armado dos días antes, son un reflejo de ello.

El problema es que no se trata de un hecho aislado, sino de un fenómeno que se ha ido generalizando.

Este reciente asesinato se suma al de un activista de Morena en Chimalhuacán, Luis Alberto Sánchez Trujano, el 2 de enero; a la muerte no esclarecida de Ramón Padilla Insense, dirigente de Morena en Teotihuacán, el 18 de enero; y al asesinato de la hija del aspirante a la presidencia municipal de Teotihuacán, Humberto Sarabia Luna, por ese mismo partido, el 19 de enero.

Es muy preocupante que la inseguridad haya llegado a tal extremo en nuestra entidad.

La hipótesis más probable es que todos fueron víctimas de la delincuencia común u organizada.

Sin embargo, no puede descartarse la hipótesis de que sus muertes sean producto de diferencias políticas irreconciliables con quienes ordenaron su asesinato o les quitaron la vida.

A ese escenario hemos llegado en el estado de México, a pesar de la promesa de campaña del actual gobernador de la entidad.

No obstante que Del Mazo se solidarizó con los deudos de Francisco Rojas, asistiendo a su funeral, atención que no tuvo con los familiares de los otros fallecidos, este hecho no es suficiente para mejorar el clima de inseguridad en la entidad, porque sigue siendo la primera en número de carpetas de investigación de seis de los diez delitos más comunes.

Hacen falta más acciones que actos protocolarios para darles paz y tranquilidad a los mexiquenses, que viven un ambiente de terror real en su vida cotidiana, especialmente en el transporte público y en las calles.

La ciudadanía ya no aguanta más violencia e inseguridad en su territorio.

Es urgente encontrar una solución de fondo.