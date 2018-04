Debates y preferencias electorales

Los debates son ejercicios para deliberar; necesarios para conocer posturas políticas de los aspirantes a puestos de elección popular.

Son valiosos espacios para conocer el temple, estilo y carácter de los contendientes, pero especialmente sus capacidades oratorias y habilidades discursivas, aunque no siempre muestran rasgos como la honestidad, rectitud o trayectorias ejemplares.

Es importante hacer estas precisiones para no sobrevalorar el peso de los debates en las contiendas electorales, especialmente en torno a si influyen en las preferencias ciudadanas a la hora de votar.

Aunque es demasiado pronto para hacer un balance de los efectos del debate en el ánimo popular, las mediciones respectivas son fundamentales para aproximarse al tema.

La única encuesta conocida sobre esto, la de Massive Caller, indica lo siguiente: AMLO perdió un punto tras el debate; Anaya ganó tres: Meade perdió dos; Zavala perdió dos y el Bronco ganó dos puntos.

En conclusión, el debate no generó mayores cambios en la intención del voto. Los electores no modificaron gran cosa sus preferencias, aunque todavía falta que pasen muchas cosas, entre otras dos debates más.

Es muy difícil que en un formato donde hay tantos participantes, los debates puedan producir efectos determinantes, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde el sistema bipartidista permite que solo sean entre dos y queda más claro quién vence y quién pierde.

La disparidad sobre el resultado del debate es más claro, a diferencia de México, donde se pueden encontrar las más variadas interpretaciones.

La experiencia histórica demuestra que los debates no han sido determinante en los resultados electorales de 1994, 2000, 2006 y 2012. Eso no quiere decir que no puedan serlo este año o en el futuro, pero para eso hace falta también que los debatientes lo hagan con ética, sin manejar cifras o datos falsos que los ciudadanos no siempre pueden contrastar con la realidad.

Es necesario que renuncien a la estrategia de "calumnia, que algo queda", o dar el golpe mediático, porque "palo dado ni Dios lo quita". Hace falta que los contendientes muestren respeto por la ciudadanía; que exhiban solo información fidedigna sobre sus oponentes, para no convertir a los debates en una feria de descalificaciones a partir de falsedades.

Tienen que recordar que los debates son para dotar a los ciudadanos de elementos suficientes para elegir a quien nos gobernará los siguientes seis años.