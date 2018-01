Contra la violencia

En un ambiente adverso para los migrantes, con recientes declaraciones racistas de Donald Trump contra países de América Latina y de África, este lunesse conmemora en los Estados Unidos el Día de Martin Luther King. Después de una larga lucha se logró en aquel país contar con un día feriado en homenaje al principal defensor de los derechos civiles de los afroamericanos; un hombre que se opuso a la segregación y alzó fuerte la voz a favor de ese sector de la población estadounidense, que pudo convocara cientos de miles a movilizarse para que voltearan a verlos y respetarlos.

Cada tercer lunes de enero ha quedado establecido para recordar a uno de los más grandes activistas de la historia. Aunque su lucha fue pacífica y en contra de la violencia racial, le costó ser asesinado en 1968 pero es innegable quesu herencia, su legado, adquieren en la actualidad enormes dimensiones. Luther King nos enseñó que el tema de la violencia va ligado al de los derechos de los individuos.

En su más famoso discurso conocido como “Tengo un sueño”, el reverendo dijo:“Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que a todos los hombres, les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. ¿Qué pasa cuando en vez de que se garanticen esos derechos se violentan?



Este tema referido a nuestro vecino país nos da la pauta para aludir al lamentable cierre de sexenio en materia de seguridad. La violencia se desbordó. No hay día sin ejecuciones o actos de barbarie. Estudios recientes acerca de la percepción ciudadana sobre seguridad señalan que más del 70% de los hombres, pero sobre todo mujeres de este país se sienten inseguros. El Estado ha incumplido con su principal obligación que es hacer valer la Constitución de nuestra República en materia de derechos y de garantías individuales. No se atienden derechos básicos.Vivimos la misma promesa incumplida a que hizo referencia Martin Luther King en su alocución de 1963 frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, D. C. Por ello tenemos el reto de luchar para lograr un cambio de rumbo y de modelo. No seguir enfrentando la violencia con más violencia. Necesitamos que se respeten y se hagan respetar las leyes. Nada más, pero nada menos.







