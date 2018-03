Es increíble la manera en que el partido político en el poder se dirige a los mexicanos. Hay una total falta de respeto a la inteligencia con los mensajes o spots que están utilizando para llamar a votar por su candidato.

Particularmente el que está circulando recientemente, que habla de lo que significa ir “para atrás” según ellos (sin aludir al candidato Andrés Manuel López Obrador pero con clara referencia a sus propuestas) y lo que representa ir “hacia adelante” (adjudicando esa tendencia a su candidato Meade).

Pero lo más destacable es la manera en que concluye el mensaje con la expresión “lo mejor está por venir: PRI”.

Si a esto se agregan los comentarios y las valoraciones con “cuentas alegres” que el Presidente de la República está haciendo en los actos públicos con distintos sectores económicos, políticos o sociales, en una especie de despedida de su gestión, no podemos sino referirnos a la actitud de quienes forman parte del grupo gobernante, y que aspiran a mantenerse en el poder, como cínica, sobre todo después de que todo mundo conoció los saqueos que realizaron los ex gobernadores prófugos o presos de la “nueva generación de priístas”, también llamados “representantes del nuevo PRI” que recuperó el poder en el 2012. Dejaron en bancarrota las entidades que gobernaron y hay evidencias de que muchos de los recursos desviados fueron a parar a la campaña de Peña Nieto. Ellos son los del partido que quiere repetir en el gobierno porque dicen: “lo mejor está por venir”. No quiero ni imaginarme lo que puede significar esta expresión con todo lo que ya vimos y padecimos en este sexenio. Insisto: esto es cinismo si nos vamos a la acepción de la palabra que se define como “obscenidad descarada y falta de vergüenza a la hora de mentir”, o bienel “defender o practicar de forma impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación”.

Quizás esta actitud, que refleja exceso de cinismo o descuido en la estrategia, se pueda explicar porque no levanta la candidatura del abanderado priísta. Hay que revisar con cuidado la entrevista reciente de Tragaluz (Milenio 26-03-2018) al publicista y estratega político Antonio Sola quien, con mucha claridad, afirma que el PRI “se equivocó al seleccionar al tipo de candidato… ya que las circunstancias no le dan (al PRI con Meade) para ganar la Presidencia de la República”. No fue el idóneo, concluye. Y se siguen equivocando.





