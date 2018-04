La batalla por el país

Conforme se acerca la fecha de la elección presidencial, las tendencias que marcan las preferencias de los electores han puesto nerviosos, en grado extremo, a ciertos actores que forman parte de las élites del poder en México.

Apostaron al desgaste natural del puntero en las encuestas, pero quizás no calcularon que el hartazgo de la ciudadanía respecto a la corrupción de los políticos en el grupo gobernante y la inseguridad que creció en el actual régimen, llegaría a tal dimensión que hoy mantiene al PRI en un tercer lugar del que no puede salir. Y la distancia que separa aún al segundo del primer lugar hace prácticamente imposible la modificación de las tendencias.

Todo indica que la ciudadanía ya se decidió, mayoritariamente, por el cambio verdadero. Esto lo saben en las altas esferas gubernamentales y están tomando medidas para cuidar las espaldas y garantizar el futuro de los funcionarios de primer nivel. Ha trascendido que algunas empresas privadas que trabajan para la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del gobierno se encargan de ello.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que todavía nos tocará ver la intensificación de la guerra sucia en contra del candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional para intentar frenarlo, para buscar evitar por todos los medios que llegue a la Primera Magistratura. Es mucho lo que está en juego.

La perversa relación entre políticos de diversos partidos y los dueños del dinero en este país, promovida y orquestada por Carlos Salinas de Gortari, ha dado lugar a la entrega de los recursos que son de todos los mexicanos (el petróleo por ejemplo) para hacer negocios en beneficio de unos cuantos. Por ello, ese grupo que encabeza el ex presidente paladín de las privatizaciones no está dispuesto a permitir que llegue a gobernar López Obrador, pues están seguros que habrá de revertir el saqueo contra la Nación, combatir la corrupción, revisar y en su caso cancelar contratos que afecten los intereses de los mexicanos, quitar los privilegios a ex presidentes y clase política.

Estoy convencido de que ello ocurrirá, de ahí que me atreva a considerar esta elección una real batalla por este país que han secuestrado unos cuantos. Hay que rescatarlo para todos. Debemos estar alertas frente a lo que puede presentarse las próximas semanas para impedir el cambio. PRI, PAN, PRD, candidatos dependientes y cúpula empresarial harán causa común en el intento. En esta batalla tengo claro de qué lado estar, con ya saben quien.





