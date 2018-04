La batalla por el país II

Tal como señalé en la columna anterior, ya comenzó la intensificación de la guerra sucia y las acciones para buscar impedir lo que parece inevitable: la llegada a la Presidencia de la República del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional. Ello no es nuevo pero es pertinente recordar que es inducido por un grupo de personajes que el propio López Obrador calificó como la Mafia del Poder. Esta expresión al principio pareció exagerada e incluso provocó burlas y descalificaciones.

Hoy la percepción ha cambiado y se entiende mejor el sentido del señalamiento cuando lo analizamos.

El término mafiahoy se aplica también para aludir a “grupos que defienden intereses económicos sobrepasando lo establecido por la ley”, que realizan acciones clandestinas (o en lo oscurito) y acuerdos ilícitos, asociados a la corrupción, para obtener beneficios personales o de pequeños grupos.

En México esto tiene nombres y apellidos. Son hombres de negocios, políticos y tecnócratas cuyo número no excede los 30, que se han hecho millonarios y no están dispuestos a perder sus privilegios. Los encabeza Carlos Salinas de Gortari. De los hombres de negocios podemos citar a Roberto Hernández que ha obtenido ganancias multimillonarias al amparo del poder político (el caso más emblemático fue haber vendido el Banco Nacional de México en varios miles de millones de dólares a Citigroup sin pagar un solo peso de impuestos) y al influyente Claudio X. GonzálezLaporte, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Él y su hijo Claudio X. González Guajardo (Presidente de Mexicanos Primero) han sido los principales impulsores de la campaña contra AMLO. De los políticos se cuenta a Diego Fernández de Ceballos, traficante de influencias que apoya a Ricardo Anaya, además de Vicente Fox y Felipe Calderón que apoyan a Meade.

Por los tecnócratas está Pedro Aspe Armella, salinista que se hizo famoso por su afirmación de que la pobreza en México es un mito genial. Ellos saben que no es sólo la gente de condición económica baja la que quiere un cambio; hoy está también la clase media ilustrada a la que han arrebatado oportunidades; hoy se han sumado empresarios honestos cansados de la corrupción y del tráfico de influencias de unos cuantos; hoy los intelectuales, científicos, artistas, maestros y estudiantes nos están diciendo que no debe seguir el país por la misma ruta, que no nos dejemos intimidar ni engañar, que el cambio es posible. Esta batalla por el país la habremos de ganar las mayorías que ya nos decidimos derrotar a esa minoría rapaz, dueña del dinero pero no de las conciencias de los mexicanos.





