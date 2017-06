Sumar esfuerzos en educación

La semana que concluyó tuve oportunidad de constatar algo que se ha señalado en otras colaboraciones: la existencia de un valioso potencial en el magisterio lagunero. No hay duda que se viven problemas en un buen número de escuelas de la región; no podemos negar que hay un porcentaje de docentes que fallan en algunas de sus responsabilidades: asistir puntualmente, preparar sus clases, relacionarse adecuadamente con sus alumnos. Es imposible negar esa realidad. Pero también existe una cantidad importante de maestros que cumplen bien con sus funciones y de escuelas que operan con éxito. El reto de las autoridades es que cada vez más la balanza se incline hacia esto último y aquí es donde entra el reconocimiento y uso del potencial a que me he referido.

En esa idea y ánimo se llevaron a cabo reuniones con diversos grupos de académicos. Por una parte, con integrantes de la Mesa Técnica de Secundarias, Coordinadores de los Centros de Investigación e Innovación Educativa y los responsables de los Centros de Maestros en la Laguna de Durango. La intención fue generar acuerdos y establecer mecánicas de trabajo conjunto. Se avanzó en ello. Hubo presentación de proyectos para:

atender la actualización de los Coordinadores Académicos, reforzar la comprensión lectora, realizar el análisis crítico del Modelo Educativo y plantear estrategias orientadas a su implementación en el próximo ciclo, impulsar proyectos de intervención en escuelas focalizadas, apoyar la tarea de los supervisores y elaborar el manual correspondiente, investigar sobre la evaluación en los propios centros escolares para toma de decisiones. Se tuvo buena respuesta.

Por otra parte, trabajamos con supervisores y supervisoras de secundaria y de preescolar. Se conformaron equipos técnicos para tareas específicas: acompañamiento y asesoría a figuras que habrán de evaluarse, organización de la Jornada de Matémáticas en el mes de julio (7 y 8), presentación de la Estrategia Escuela al Centro el 12 de julio, preparación del Encuentro sobre Lectura el 22 y 23 de septiembre, entre otras. Fue una buena semana, en la línea de búsqueda de articulación entre niveles, programas y actores educativos, para evitar la dispersión de los esfuerzos y la práctica negativa de parcelar los trabajos y las funciones. No es fácil lograr esto, pero hay que caminar en ese sentido para el mejor aprovechamiento del multicitado potencial de los maestros y demás figuras, en beneficio de los estudiantes.







