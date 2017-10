Política, pedigree y corrupción

La PGR vuelve a estar en el centro de la polémica. Una institución que debiera estar al servicio de la procuración de justicia en este país, y libre de toda sospecha de prácticas de corrupción relacionadas con el ejercicio de la política, hoy está de nuevo en entredicho con la destitución de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Este hecho, vinculado a la denuncia que el Fiscal de la FEPADE hizo sobre una carta enviada por Emilio Lozoya Austin, ex Director de PEMEX, buscando evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para la campaña del PRI en el 2012.Esta situación va enlazada a su vez con el caso Odebrecht, empresa que se ha caracterizado por prácticas de sobornos y corrupción hacia funcionarios de distintos gobiernos de América Latina.

En esa carta, considerada por Santiago Nieto como una presión, Lozoya alude a quiénes son su padre y su madre, en una especie de declaración de existencia de pedigree entre los políticos y asumiéndose en el carácter de figura pública con derecho a gozar de impunidad. Lozoya no es un caso único ni aislado. En la historia política de este país hay muchos ejemplos de este tipo, que no viene al caso citar porque son conocidos. Tampoco es un asunto privativo de México. Por mencionar otro país, aludo a España, donde el año pasado se debatió bastante este tema en los medios de comunicación bajo el lema “ladrones con pedigree”, donde se llegó a conclusiones similares a lo que ocurre entre nosotros: la formación de “circuitos de favores” entre políticos, entre familias con poder, entre políticos y empresarios, en la lógica de que la corrupción es “lubricante del sistema”. Pero el hecho de que no sea el único caso ni que sea privativo de México, no debe ser razón para darlo como natural o justificable. Debe combatirse la corrupción y la relación de ésta con los delitos electorales. Se debe ir a fondo en este caso, no se debe frenar porque exista la presunción de haber utilizado recursos provenientes de Odebrecht, vía Lozoya, en la campaña de Enrique Peña Nieto. Hoy tenemos una sociedad más fuerte, que exige acabe el reparto y complicidades entre partidos según les convenga.

Los ciudadanos estamos obligados a ir con todo contra la corrupción y la impunidad, además de pedir rendición de cuentas. Los políticos con pedigree ya no deben ser intocables. Soplan vientos de cambio que deben aprovecharse.







