Pasado y diálogo

Existen autores que nos resultan entrañables, que nos ayudan a reencontrarnos con nuestro pasado personal, que nos aportan elementos para entender el presente a partir del conocimiento de la historia, de la evolución de la sociedad. Uno de ellos para mí ha sido Albert Camus, cuya literatura y filosofía plasmada en bellas páginas han permitido revivir la infancia, valorar las querencias familiares, reafirmar la identidad en función del origen.

No hace mucho leí El revés y el derecho, ese pequeño gran libro donde se aprende la importancia del trascurrir del tiempo, del caminar del hombre, para verse reflejado en una obra que cada quien sea capaz de producir. Desconozco si a otras personas la lectura de ese libro les haya emocionado al grado que lo hizo conmigo, al final esa es la misión de un buen escritor, pero me corresponde referir aquí sólo aquello experimentado personalmente en el encuentro con las obras literarias, filosóficas o sociológicas. Otro autor muy interesante, y con cuyos textos he podido identificarme, es el pensador ZigmuntBauman que se ha mencionado en anteriores artículos.

Sus planteamientos sobre la política, la sociedad o la cultura siempre resultan estimulantes y retadores para la forma de pensar del común de los individuos en nuestro tiempo. Desafían al intelecto y ofrecen una visión poco ortodoxa sobre los problemas del mundo contemporáneo. En su obra póstuma, publicada con el título de Retrotopía, el sociólogo polaco hace un replanteamiento de la posibilidad de concreción de las utopías, sin dejar de valorar la aspiración humana que las hizo posibles. Hay una necesaria recuperación del pasado como una forma de apropiarnos elementos para rectificar lo que hemos hecho mal y que nos ha llevado a la catastrófica situación que hoy se vive en el planeta.

Estos dos autores nos llevan a reflexionar sobre la importancia de rescatar el pasado personal y social, pese a la rapidez con que hoy se vive. Los recuerdos de cada persona y las enseñanzas en el transcurrir de los años nos llevan a dialogar con nosotros mismos (aunque pareciera que ya no se dispone de tiempo para ello) y con nuestro pasado; nos confirman lo valioso de esa palabra:

diálogo en nuestros días. Nos recuerda, como dijo el Papa Francisco, que “nadie puede limitarse a ser un espectador ni un mero observador, pues el diálogo “es un firme llamamiento a la responsabilidad personal y social”. Pasado y diálogo deben recuperarse.





