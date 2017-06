Hacia mediados de los años setenta, al asistir a estudiar Pedagogía en la Normal Superior de México, me impartió el curso de Política Educativa el maestro Leonardo Gómez Nava. Hoy lo recuerdo porque, a pesar de las diferencias ideológicas, nos dejó un beneficio indirecto: al compartirnos su admiración por el maestro Raúl Mejía Zúñiga, nos llevó a leer un interesante libro que todo docente debería conocer y que tiene como título Raíces Educativas de la Reforma. En él adquirí conciencia de la importancia de ciertos personajes liberales de nuestra historia y, de manera particular, me impresionó Ignacio Ramírez a quien dedico esta columna por haberse cumplido, la semana pasada, un aniversario más de su natalicio.

Afortunadamente hubo oportunidad, en los siguientes años, de hurgar en diversas obras dedicadas a él y confirmar su valía para el estudio y comprensión del complejo siglo XIX, lo cual puede ser de gran apoyo para orientar la acción de los gobernantes en este siglo XXI. Ignacio Ramírez nació en 1818, algunas biografías señalan que el 22 de junio y otras que el 23, y tuvo desde temprana edad una pronunciada inclinación por los estudios y una formación de avanzada para su tiempo. Llegó a ser abogado, periodista, político, poeta, educador y escritor.

En mi opinión, resulta apasionante el estudio de su vida y su obra, por haber sido un hombre de ideas liberales en materia de reforma política, económica, educativa y religiosa, ideas que lo llevaron a padecer cárcel en distintos momentos de su existencia. Se le considera el padre de la educación laica y gratuita, además de haber sido un notable orador en el Congreso Constituyente de 1856-1857 y participante destacado en la elaboración de las Leyes de Reforma. Formó parte del gabinete del Presidente Benito Juárez y también como periodista brilló, al lado de Guillermo Prieto, con quien fundó varios periódicos, y escribió polémicos artículos bajo el seudónimo de El Nigromante.

Frente a la pobreza de ideas, deficiente formación y pésima oratoria de muchos de nuestros políticos de la actualidad, es necesario recordar, leer o releer la vida y obra de Ignacio Ramírez.

Vale la pena acercarse a ellas por su vigencia. En fechas recientes se han rescatado sus escritos y publicado buenos libros sobre el personaje, especialmente por investigadores de la UNAM, con lo que se perfila un merecido homenaje en el bicentenario de su natalicio. Habrá que estar atentos.





gabriel_castillodmz@hotmail.com