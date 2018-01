Algo más de Gramsci

Para escribir la columna anterior tomé como base un texto de Antonio Gramsci.

Este agudo filósofo y escritor de reconocida inteligencia abordó temas muy variados de manera siempre estimulante para el pensamiento crítico, de ahí que lo retome para continuar el asunto del nuevo año con los retos que trae consigo. La coyuntura electoral abre, según señalé anteriormente, la posibilidad de cambio de rumbo en cuanto a las políticas económicas, sociales y de seguridad que se han implementado en este país. Que esa posibilidad se llegue a convertir en realidad depende de la decisión y participación de los ciudadanos. Por ello recurro a otros planteamientos del mencionado autor que nos ayudan a enfatizar esa necesidad de acción.



Gramsci lanzó en su tiempo duras críticas a “los indiferentes” que hoy adquieren actualidad. Parte de señalar que “vivir significa tomar partido”, pues quien realmente vive “no puede no ser ciudadano o dejar de tomar partido. Considera la indiferencia como apatía e incluso cobardía.

De esto sabemos nosotros, ya que lo que ha ocurrido en esta nación agobiada por la corrupción y la violencia no es cosa de un destino fatal, es algo que se generó por la iniciativa de unos pocos y por la indiferencia de muchos. Los hechos que han salido a la luz y nos han asombrado no son espontáneos, tienen un origen oscuro.

Al referirse Gramsci a los males que se abatían sobre su tierra, decía que “los hechos maduran en la sombra, entre unas pocas manos, sin ningún tipo de control, tejen la trama de la vida colectiva, y la masa ignora, porque no se preocupa”. Sigue siendo válido su planteamiento de que lo que ocurre es porque -¡Claro!- alguien quiere que ocurra, pero sobre todo porque el grueso de hombres y mujeres “abdica de su voluntad, deja hacer”.



Tenemos la oportunidad de modificar esto cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos, al participar, hacer valer nuestra voluntad, expresar ideas, lograr que se escuche nuestra voz. No lamentarnos después. Si alguien nos pidiera cuentas respecto a lo vivido, consideraría lo que hicimos pero también lo que dejamos de hacer. Por ello he vuelto a Gramsci y tomado su crítica a los indiferentes, pues es fundamental entender que la indiferencia puede ser el factor que contribuya a mantener el actual estado de cosas. No lo permitamos.







gabriel_castillodmz@hotmail.com