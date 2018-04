Focalizar prioridades educativas

La semana que concluyó fue rica en actividades de carácter académico en la Subsecretaría de Educación Región Laguna de Durango. Los enlaces de los diferentes niveles educativos encargados de trabajar el componente de Autonomía Curricular, en el marco de la implementación del Modelo Educativo, prepararon y desarrollaron sesiones de capacitación para la organización y puesta en marcha de los clubes para el próximo ciclo, según los lineamientos que aportaron los responsables estatales del subprograma. Tuvimos también la visita de personal de la Ciudad de México perteneciente al Programa Nacional de Interlocución Docente, quienes trabajaron con maestros de Durango capital y de la región a fin de prepararlos para el manejo de la plataforma y la socialización-difusión de contenidos relevantes y experiencias exitosas de docentes laguneros.



Por otra parte, se reunieron asesores técnico pedagógicos locales con un equipo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, proveniente del estado de Morelos, para recibir orientaciones metodológicas relacionadas con la enseñanza de diversos contenidos de esa asignatura. Finalmente estuvieron en la región el coordinador estatal del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y la coordinadora de la Unidad Académica de la Subsecretaría de Servicios Educativos, con el propósito de informar sobre la aplicación de la Prueba PISA en el mes de mayo y presentar a los Subjefes de Educación Secundaria y Media Superior, así como a directores de escuelas de esos niveles, la estrategia para fortalecimiento de las competencias y aprendizajes en jóvenes de 15 y 16 años. En este asunto nos pareció pertinente señalar que lo bueno y rescatable de estas u otras estrategias, no debe circunscribirse a preparar alumnos para pasar un examen estandarizado, sino que habrá de servir para construir mejores condiciones, ambientes y recursos que favorezcan permanentemente los aprendizajes de los alumnos de educación básica y media superior.



Aunque esto no es nuevo hay que enfatizarlo. Todavía no logramos suficientes aprendizajes de calidad en nuestros alumnos y ello debe ser prioritario. Hay que trabajar muy fuerte con los maestros, asegurarnos que dominen los contenidos a enseñar, manejen la didáctica correspondiente, utilicen los recursos apropiados y sobre todo generarles confianza y reconocimiento a su labor, a partir de un acompañamiento efectivo. He aquí algunas de las prioridades hacia el nuevo ciclo escolar.







gabriel_castillodmz@hotmail.com